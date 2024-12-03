Федеральная пассажирская компания запустила первый в России вагон-купе, специально адаптированный для маломобильных граждан. Новый вагон отправился в свой первый рейс из Москвы в Анапу, предлагая комфортные условия для всех пассажиров.

С каждым годом в России уделяется все больше внимания созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В этом контексте запуск специализированного вагона-купе стал важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила первый в стране специализированный вагон-купе, предназначенный для маломобильных граждан. Этот вагон отправился в рейс по маршруту Москва - Анапа, что стало значимым событием для многих пассажиров.

Внутри вагона предусмотрены четыре купе, которые отличаются большим пространством и комфортом для людей, передвигающихся на колясках. Спальные места увеличены на 6 см, что создает дополнительные удобства. Также в вагоне имеются специальные места для колясок и крепления для костылей.

Автоматизированные подъемные устройства облегчают процесс посадки и высадки, обеспечивая безопасность пассажиров. Кроме того, для слабовидящих людей установлены информационные таблички с шрифтом Брайля, что делает поездку более комфортной и доступной. Этот вагон стал важным шагом в направлении улучшения транспортной доступности в России.