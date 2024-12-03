Правительство Бразилии объявило о встрече президента Луиса Инасио Лулы да Силвы с вице-президентом BYD. Компания планирует начать производство электромобилей в стране к марту 2025 года, создавая десятки тысяч рабочих мест.

В понедельник вечером по местному времени правительство Бразилии опубликовало важное уведомление. Президент Луис Инасио Лула да Силва встретился с Ли Кэ, исполнительным вице-президентом компании BYD, чтобы обсудить планы по производству электромобилей в стране. Согласно озвученным данным, первая партия автомобилей должна выйти с конвейера к марту 2025 года.

BYD намерена создать 10 000 рабочих мест на новом заводе в Бразилии в период с января по август 2025 года. В частности, в январе появится 2 000 новых вакансий, в мае — 3 000, а к августу число рабочих мест вырастет до 10 000. Ли Кэ отметила, что завод станет крупнейшим и самым современным производственным предприятием по выпуску электромобилей за пределами Китая. Ожидается, что производственные мощности достигнут 150 000 автомобилей к концу 2025 года и 300 000 к концу 2026 года, с фокусом на бразильский и южноамериканский рынки.

Ли Кэ также сообщила о завершении предыдущих обязательств, включая создание первой гибридной системы в Бразилии с участием 110 местных инженеров. Кроме того, BYD строит крупный исследовательский центр в Баии, что подчеркивает серьезность их намерений. В ноябре продажи автомобилей BYD на новых источниках энергии достигли 506 804 единиц, что на 67,86% больше по сравнению с прошлым годом, включая значительный экспорт.