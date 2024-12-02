Компания BYD, известная как производитель электромобилей, активно развивает литейный бизнес, который обеспечивает более 30% производства iPad для Apple. Это сотрудничество демонстрирует, как китайские компании становятся важными игроками в глобальной цепочке поставок.

BYD, китайский гигант в области электромобилей, проявляет себя не только в автомобильной отрасли. Аналитики отмечают, что литейный отдел компании стал значимым игроком в производстве электронной продукции, обеспечивая более 30% сборки iPad для Apple. Этот факт подчеркивает растущую зависимость Apple от китайских производителей, несмотря на попытки диверсифицировать поставки в другие страны, такие как Индия и Вьетнам.

В компании BYD трудится свыше 10 000 инженеров и почти 100 000 сотрудников, работающих в разных сферах производства. Объединение автомобилестроения и производства электроники представляется логичным, так как обе области требуют высокоточных технологий и эффективного оборудования. Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул важность китайских партнеров, отметив, что без их вклада компания не достигла бы нынешних успехов.

Китай стал центром интеграции технологий, где автомобили все чаще сравнивают со «смартфонами на колесах». BYD не ограничивается производством автокомпонентов; компания также предоставляет OEM-услуги для мобильных телефонов. Например, BYD поставляет компоненты для Samsung, включая детали для складных экранов.

В третьем квартале 2023 года выручка BYD достигла $28 миллиардов, что на 3 миллиарда больше, чем у Tesla. Это стало возможным благодаря успешной работе литейного подразделения, которое принесло $6 миллиардов, увеличив доход на 10,85% по сравнению с предыдущим годом. Сотрудничество с Apple началось в 2009 году, и с тех пор BYD постепенно укрепила свои позиции как надежный поставщик конструкционных компонентов, включая металл и стекло.