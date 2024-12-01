В последние месяцы в России отмечается тревожный рост случаев микоплазменной пневмонии. Согласно данным лаборатории «ЛабКвест», процент положительных тестов на Mycoplasma pneumoniae увеличился с 4,9% в конце 2023 года до 19,6% осенью 2024 года. Специалисты подчеркивают, что вспышки заболевания традиционно начинаются осенью. Например, в период с апреля по июнь 2024 года заболеваемость составила 10,8%, а летом этот показатель возрос до 21,5%.

Согласно мнению врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Сергея Ложкина, микоплазменная пневмония часто протекает бессимптомно. У пациентов может сохраняться нормальная температура, а выделение мокроты отсутствует. Легкое покашливание становится единственным проявлением болезни, которое может остаться незамеченным. Если не предпринять меры, это может привести к фиброзу легких, что делает организм более уязвимым к другим инфекциям.

Для профилактики заболевания врачи рекомендуют вакцинацию от пневмококковой и гемофильной инфекций, а также гриппа. Важно также следить за состоянием здоровья, укреплять иммунитет и соблюдать правила гигиены. Лечение микоплазменной пневмонии должно проводиться под контролем специалистов.

Эта форма пневмонии, вызванная Mycoplasma pneumoniae, чаще всего затрагивает детей и подростков. Заболевание может сопровождаться сильным кашлем и повышением температуры, а пик заболеваемости наблюдается в осенне-зимний период. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. В октябре всплеск случаев заболевания зарегистрирован в 16 регионах, включая Свердловскую, Томскую и Ленинградскую области, а также республики Коми и Удмуртию.