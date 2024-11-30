Польша планирует получить 96 танков K2 Black Panther к 2025 году, ускоряя темпы поставок. Это часть сделки на 3,4 миллиарда долларов, подписанной в 2022 году, которая значительно изменяет баланс сил в регионе.

Польша активно обновляет свои вооруженные силы, приобретая южнокорейские танки K2 Black Panther. К 2025 году армия получит 96 танков, что является частью более крупной сделки на 3,4 миллиарда долларов, подписанной в августе 2022 года на поставку 180 единиц. Это решение отражает стремление Варшавы укрепить свои позиции в НАТО.

С начала поставок в декабре 2022 года Польша уже получила 77 танков K2, включая шесть единиц в ноябре 2024 года. Увеличение темпов поставок до 96 машин в 2025 году фактически утроит годовые объемы, что подчеркивает способность Южной Кореи производить бронетехнику в больших количествах. Последние танки были размещены в польском городе Бранево, недалеко от Калининграда.

К 2026 году Польша планирует расширить парк танков K2 за счет более крупного заказа на 820 единиц. Эти танки будут собираться на месте в рамках соглашения о передаче технологий. Ожидается, что новые машины получат усиленную броню и усовершенствованные системы активной защиты, что повысит их боеспособность.

Танки K2 — это лишь часть масштабной программы модернизации польской армии. В дополнение к ним Варшава приобретает южнокорейские самоходные гаубицы K9 и реактивные системы Chunmoo, а также американские танки M1 Abrams и ракетные комплексы HIMARS. Эти закупки позволят Польше занять второе место среди сухопутных сил НАТО по огневой мощи, уступая только США.

Польша выбрала свой путь, отвергнув давление ЕС в пользу европейских систем, таких как немецкие Leopard 2A8. Вместо этого Варшава сосредоточилась на более современных и доступных платформах.

Исторически Польша имела значительный парк танков советской разработки, таких как Т-72. Однако с распадом Советского Союза и вступлением в НАТО страна начала переход к западным образцам.