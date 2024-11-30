Volkswagen планирует серьезно обновить свои электромобили ID.3 и ID.4, вернувшись к традиционному стилю марки. Директор по развитию компании Кай Грюниц сообщил о значительных изменениях в дизайне, интерьере и производительности.

Volkswagen собирается обновить свои электромобили ID.3 и ID.4, чтобы улучшить их восприятие на рынке. Директор по развитию Кай Грюниц в недавнем интервью уточнил, что внешний вид моделей станет более традиционным, что должно повысить интерес потребителей. По его словам, изменения затронут не только дизайн, но и интерьер, а также характеристики автомобилей.

Ранее продажи ID.3 и ID.4 за границей не оправдали ожиданий, и многие эксперты указывали на недостатки в дизайне как на одну из основных причин. Обновления подразумевают использование нового дизайна, который будет ближе к классическим формам бренда. Грюниц также подчеркнул, что Volkswagen планирует добиться значительных улучшений в производительности и стоимости аккумуляторов. Это должно не только снизить затраты на производство, но и сделать автомобили более привлекательными для покупателей.

Кроме того, компания намерена улучшить качество материалов в интерьере. Директор по дизайну Энди Миндт ранее заявил, что Volkswagen будет переходить от дешевых пластиковых отделок к более качественным тканевым материалам. Это решение направлено на создание более комфортной и приятной атмосферы в салоне.

Согласно предыдущим отчетам, Volkswagen ID.3 подвергся критике со стороны немецких потребителей, поскольку его цена в Китае ниже, чем в Германии. В Китае ID.3 стоит менее 16 000 евро, тогда как в Германии цена начинается от 39 990 евро.