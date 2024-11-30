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PoZiTiv4iK
Tesla решает проблемы подогрева портов зарядки в зимний период
Tesla представила обновление программного обеспечения, позволяющее подогревать порт зарядки отдельно, что особенно полезно в холодном климате. Эта функция значительно упрощает процесс зарядки в зимнее время, устраняя проблемы с замерзшими портами.

С наступлением холодов владельцы электромобилей сталкиваются с рядом неудобств, связанных с зарядкой. Снижение дальности поездки и увеличение времени зарядки — это лишь часть проблем, с которыми приходится иметь дело. Замерзшие порты зарядки часто становятся источником раздражения, мешая пользователям нормально заряжать свои автомобили. В ответ на эти вызовы Tesla выпустила обновление программного обеспечения, которое предоставляет водителям новый уровень комфорта.

Ранее автомобили Tesla имели возможность подогрева зарядного порта, но эта функция не позволяла размораживать порт без нагрева других частей автомобиля, таких как салон и стекла. Теперь же владельцы могут отдельно подогревать порт зарядки, что значительно упрощает процесс подготовки к зарядке. Эта функция доступна в версии ПО 2024.44.3.1 и уже распространяется на модели Model Y и Model X, с планами на дальнейшее внедрение для других моделей.

Чтобы активировать подогрев, пользователям нужно зайти в раздел «Управление» и выбрать «Сервис», затем перейти в «Настройки нагревателя порта зарядки». Это нововведение не только облегчает доступ к порту, но и позволяет экономить заряд аккумулятора, направляя его только на ту часть автомобиля, которая нуждается в тепле.

Проблемы с замерзшими дверями и окнами также беспокоят владельцев Tesla в холодное время года. Например, безрамная конструкция стекол может затруднить открытие дверей, так как окно должно немного опуститься. Если оно замерзло, это может привести к невозможности открыть дверь. Кроме того, электроприводные дверные ручки некоторых моделей могут застревать из-за льда, что добавляет дополнительные сложности.

#tesla #электромобили #зарядка #обновление по #зимние условия
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