Исследование, проведенное Клементом Видалом из Брюссельского свободного университета, выдвигает необычную гипотезу о том, как разумные инопланетные цивилизации могли бы исследовать галактику. Согласно этой теории, такие цивилизации могут превращать свои звезды в космические корабли, позволяя им перемещаться по галактике для поиска ресурсов или исследования новых территорий.

Видал отмечает, что большинство звезд не являются одиночными, а входят в состав двойных систем, что открывает новые возможности для маневрирования. Двойные звезды могут быть более подвержены искусственному вмешательству, чем одиночные, и это может объяснить, почему астрономы не обнаружили явных признаков манипуляций с известными гиперскоростными звездами.

Исследование рассматривает, как инопланетная цивилизация могла бы выбрасывать материал из своей звезды, чтобы создать тягу. Это можно было бы сделать с помощью асимметричных магнитных полей или устройств, которые вызывают неравномерный нагрев на поверхности звезды. Ключевой аспект заключается в том, чтобы заставить звезду выбрасывать больше материала в одном направлении, чем в другом, что вызвало бы движение всей системы в противоположную сторону.

Видал также предполагает, что размещение машин на нейтронной звезде могло бы обеспечить необходимую энергию для управления двойной системой. С помощью таких машин инопланетяне могли бы направлять свою систему в определенные направления, изменяя орбиту нейтронной звезды и её компаньона. Это позволяет предположить, что даже существующие в нашей Вселенной системы, такие как пульсары, могут соответствовать этим характеристикам.

Хотя пока нет доказательств того, что такие технологии действительно существуют, сама идея о том, что инопланетные цивилизации могут управлять звездами, позволяет ученым начать обсуждения возможностей таких межзвездных путешествий.