Осьминог стреляет камнями из своего сифона, прячась в раковине моллюска, демонстрируя беспрецедентные охотничьи навыки.

Недавно камера зафиксировала удивительное открытие, когда команда создателей сериала Netflix «Наши океаны» запечатлела уникальное поведение кокосового осьминога (Amphioctopus marginatus). Впервые в истории наблюдений осьминог использует свой сифон, чтобы стрелять камнями в проплывающую мимо рыбу, словно снайпер, прячущийся в укрытии. Это поведение, снятое на глубине около 9 метров в Юго-Восточной Азии, стало настоящей сенсацией.

Изначально команда исследовала проблему загрязнения океана пластиком, снимая одинокого осьминога на дне, заваленном мусором. Однако, пересматривая отснятый материал, они заметили нечто необычное. Осьминог не просто находился в укрытии, он активно использовал камни как снаряды, стреляя ими через свой дыхательный сифон.

Оператор-постановщик Роджер Маннс провел 110 часов в течение трех недель, наблюдая за осьминогом. Он стал свидетелем того, как осьминог собирал камни и мусор, «заряжал» их в сифон и метко стрелял в рыбу. Это поведение поразило всю команду, так как никто не ожидал, что кокосовые осьминоги способны на такое.





Камни вылетали с такой скоростью, что их можно было увидеть только в замедленной съемке. Как только к осьминогу подплывала рыба, он немедленно стрелял, попадая прямо в цель. Это поведение стало важным открытием для науки, так как оно демонстрирует адаптивность и изобретательность этих моллюсков.

Кокосовые осьминоги обычно обитают в мелководных районах с песчаным и илистым дном. Они известны тем, что строят укрытия из раковин моллюсков и кокосов, используя их как щиты. Когда осьминоги не находятся в своих укрытиях, они могут носить раковины с собой, что также подчеркивает их умение адаптироваться к окружающей среде.

Недавно зафиксированное поведение осьминогов сейчас анализируется учеными: они хотят понять, как и почему они применяют такую технику охоты. Первые результаты показывают, что это эффективное средство устрашения, так как рыбы, столкнувшиеся с осьминогом, явно пугались и уплывали.