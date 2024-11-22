К концу 2024 года более 10 городов России смогут принимать оплату проезда в общественном транспорте по геолокации. Технология уже тестируется в нескольких регионах, включая Казань и Нижний Новгород.

К 2024 году более 10 городов России планируют внедрить систему оплаты проезда в общественном транспорте с использованием геолокации. Эта инициатива, о которой сообщил заместитель гендиректора компании "Датапакс" Роман Спиридонов, уже активно тестируется в таких городах, как Казань, Калининград и Нижний Новгород, где новая схема применяется в пригородных электропоездах.

На данный момент система успешно функционирует в Тверской, Ярославской и Удмуртской областях, а также проходит пилотное тестирование в Подмосковье. Спиридонов отметил, что в ближайшие месяцы планируется запуск этой технологии еще в нескольких регионах, включая Санкт-Петербург. Это позволит пассажирам оплачивать проезд, просто находясь на остановке, что значительно упростит процесс.

По словам Спиридонова, ожидается, что к концу 2024 года система будет также доступна на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время компания уже зафиксировала почти 10 миллионов транзакций с использованием геолокации, и прогнозы на 2025 год предполагают увеличение числа операций до более чем 50 миллионов. Это связано с тем, что пользователи начинают активно использовать новую технологию после первых проб.

Спиридонов подчеркнул, что такая форма оплаты оказывается наиболее удобной для пассажиров, так как исключает необходимость в наличных или пластиковых картах. В Москве на данный момент эта система не применяется, но в Подмосковье уже идет пилотный проект, который может быть расширен в будущем.

Компания "Датапакс" разрабатывает различные информационно-технологические решения для общественного транспорта, включая мобильные приложения и платформы управления. Она уже обеспечивает работу значительной доли общественного транспорта в стране, и новые технологии, такие как оплата по геолокации, обещают сделать поездки еще более комфортными и доступными для граждан.