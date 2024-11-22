Астрономы использовали Очень Большой Телескоп для получения детализированных изображений умирающей звезды WOH G64.

На расстоянии 160 000 световых лет от Земли красный сверхгигант WOH G64 завершает свой жизненный цикл, и ученые получили возможность наблюдать за его последними моментами с беспрецедентной четкостью. Используя интерферометр Очень Большого Телескопа (VLTI) Европейской южной обсерватории, исследователи смогли запечатлеть детализированные изображения этой звезды, предоставив новые данные о ее активности и окружающих структурах.

WOH G64, находящийся в Большом Магеллановом Облаке, представляет собой звезду с массой около 2000 солнечных. На полученных изображениях видно, как звезда выбрасывает колоссальное количество газа и пыли, создавая вокруг себя кокон, который выглядит как тонкий овальный ореол. Это явление наблюдается на последних стадиях ее жизни, когда звезда начинает терять массу, готовясь к финальному взрыву в виде сверхновой.

Исследовательская группа, возглавляемая астрофизиком Кейичи Онакой, выбрала WOH G64 как объект для наблюдений по нескольким причинам. Во-первых, звезда выделяет материал с высокой скоростью, что дает уникальную возможность изучить процессы, происходящие в конце ее жизненного цикла. Во-вторых, точно определенное расстояние до WOH G64 позволяет более точно оценить ее массу и выделяемую энергию, что важно для понимания динамики звездных систем.

Директор обсерватории Кильского университета Жакко ван Лун отметил, что WOH G64 является крайним представителем своего типа, и любые изменения в ее поведении могут сигнализировать о приближающемся конце. Ранее астрономы подозревали наличие пылевого кольца вокруг звезды, но только сейчас смогли визуализировать его форму и структуру. Ласло Мольнар, астроном из Венгрии, подчеркнул, что новые данные позволяют не только увидеть эти пылевые структуры, но и понять их свойства через моделирование.

Наблюдения также показали изменения яркости WOH G64 с течением времени, что вызывает интерес, но требует дополнительных данных для подтверждения. Мольнар отметил, что будущие исследования, такие как проект обсерватории Рубин, могут помочь в заполнении пробелов в текущих данных.

В дальнейшем команда планирует использовать методы визуализации с длинными волнами, чтобы получить еще более детализированные изображения WOH G64. Это может помочь в изучении выброшенных материалов и их взаимодействий, что, в свою очередь, даст больше информации о том, как звезды умирают и как их остатки влияют на окружающее пространство.

Несмотря на ограничения текущего разрешения изображений, результаты исследования уже сейчас впечатляют. Звезда WOH G64, напоминающая Око Саурона, позволяют разобраться в процессах, происходящих в конце жизни звезд.