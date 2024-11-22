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Ученые сфотографировали умирающую звезду WOH G64, находящуюся за пределами Млечного Пути
Астрономы использовали Очень Большой Телескоп для получения детализированных изображений умирающей звезды WOH G64.

На расстоянии 160 000 световых лет от Земли красный сверхгигант WOH G64 завершает свой жизненный цикл, и ученые получили возможность наблюдать за его последними моментами с беспрецедентной четкостью. Используя интерферометр Очень Большого Телескопа (VLTI) Европейской южной обсерватории, исследователи смогли запечатлеть детализированные изображения этой звезды, предоставив новые данные о ее активности и окружающих структурах.

WOH G64, находящийся в Большом Магеллановом Облаке, представляет собой звезду с массой около 2000 солнечных. На полученных изображениях видно, как звезда выбрасывает колоссальное количество газа и пыли, создавая вокруг себя кокон, который выглядит как тонкий овальный ореол. Это явление наблюдается на последних стадиях ее жизни, когда звезда начинает терять массу, готовясь к финальному взрыву в виде сверхновой.

Исследовательская группа, возглавляемая астрофизиком Кейичи Онакой, выбрала WOH G64 как объект для наблюдений по нескольким причинам. Во-первых, звезда выделяет материал с высокой скоростью, что дает уникальную возможность изучить процессы, происходящие в конце ее жизненного цикла. Во-вторых, точно определенное расстояние до WOH G64 позволяет более точно оценить ее массу и выделяемую энергию, что важно для понимания динамики звездных систем.

Директор обсерватории Кильского университета Жакко ван Лун отметил, что WOH G64 является крайним представителем своего типа, и любые изменения в ее поведении могут сигнализировать о приближающемся конце. Ранее астрономы подозревали наличие пылевого кольца вокруг звезды, но только сейчас смогли визуализировать его форму и структуру. Ласло Мольнар, астроном из Венгрии, подчеркнул, что новые данные позволяют не только увидеть эти пылевые структуры, но и понять их свойства через моделирование.

Наблюдения также показали изменения яркости WOH G64 с течением времени, что вызывает интерес, но требует дополнительных данных для подтверждения. Мольнар отметил, что будущие исследования, такие как проект обсерватории Рубин, могут помочь в заполнении пробелов в текущих данных.

В дальнейшем команда планирует использовать методы визуализации с длинными волнами, чтобы получить еще более детализированные изображения WOH G64. Это может помочь в изучении выброшенных материалов и их взаимодействий, что, в свою очередь, даст больше информации о том, как звезды умирают и как их остатки влияют на окружающее пространство.

Несмотря на ограничения текущего разрешения изображений, результаты исследования уже сейчас впечатляют. Звезда WOH G64, напоминающая Око Саурона, позволяют разобраться в процессах, происходящих в конце жизни звезд.

#космос #астрономия #исследования #звезды #woh g64 #красный сверхгигант
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