Китай значительно нарастил закупки урана у России, что может сделать его крупнейшим покупателем этой продукции в 2024 году. В то же время США сокращают свои импорты, уступая позиции.

В условиях растущих энергетических потребностей Китай активно увеличивает закупки урана из России. Это изменение не только подчеркивает укрепление экономических связей между двумя странами, но и свидетельствует об изменениях в глобальной торговле.

По данным китайской таможни, в период с января по октябрь 2024 года объем импорта урана из России вырос более чем в три раза, достигнув $849 миллионов. Это значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Особенно заметный рост произошел в октябре, когда поставки увеличились до $216 миллионов, что вдвое больше сентябрьских объемов.

Таким образом, Россия уверенно занимает лидирующую позицию на рынке урана для Китая, опережая Казахстан, который поставил уран на сумму $68,3 миллиона. Если текущая тенденция сохранится, Китай станет крупнейшим покупателем российского урана по итогам года.

Кроме того, Южная Корея также значительно увеличила свои закупки, импортировав уран на $650 миллионов, что делает ее вторым по величине импортером. В то же время США, которые в прошлом году были ведущими покупателями, сократили объемы закупок на 32%, составив лишь $574 миллиона за девять месяцев. Эти изменения подчеркивают динамику на рынке урана и меняющуюся роль различных стран в международной торговле.