Кремль отреагировал на недавние заявления Пентагона о готовности к обмену ядерными ударами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Вашингтон занять более взвешенную позицию.

Недавние заявления Пентагона о возможности обмена ядерными ударами вызвали бурную реакцию в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость избегать провокаций и призвал другие страны к ответственности в вопросах ядерной безопасности.

Контр-адмирал Томас Бьюкенен, представляя стратегическое командование США, отметил, что Вашингтон готов к обмену ядерными ударами, если это позволит сохранить его мировое доминирование. Песков, комментируя это, акцентировал внимание на том, что Россия придерживается ответственной позиции и делает все возможное для предотвращения ядерного конфликта. Он выразил надежду, что другие страны также будут проявлять осторожность и не поддаваться на провокации.

Между тем, китайский МИД также отреагировал на слова Бьюкенена, охарактеризовав их как отражение устаревшего мышления. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь указал на то, что США продолжают модернизировать свою ядерную триаду и усиливают роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности. Это создает угрозу для глобального стратегического баланса и повышает риски ядерной конфронтации.

Песков добавил, что Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны других государств. Он подчеркнул: «Важно, чтобы все страны принимали меры для снижения напряженности и избегали провокационных действий». Такое заявление демонстрирует стремление России к диалогу и стабильности в международных отношениях. В условиях нарастающей напряженности на глобальной арене, подобные призывы к разуму звучат как важный шаг к снижению рисков ядерной эскалации.