Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
«АвтоВАЗ» планирует увеличить экспорт автомобилей на 50%
"Автоваз" планирует значительно увеличить экспорт автомобилей в 2024 году, ставя перед собой амбициозные цели. Президент компании Максим Соколов сообщил о намерении достичь новых высот, несмотря на сложные условия.

"Автоваз" уверенно смотрит в будущее, намереваясь увеличить объемы экспорта автомобилей. На недавнем форуме "Транспорт России" президент компании Максим Соколов озвучил планы, которые могут изменить ситуацию на рынке. В 2024 году "Автоваз" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей Lada, а в 2025 году компания намерена увеличить эти объемы как минимум на 50%.

Соколов подчеркнул, что темпы возрождения экспорта радуют, хотя до рекордов советских времен еще далеко. В прошлом году экспорт почти остановился, и всего несколько тысяч машин покинули пределы страны. Однако сейчас, несмотря на усиливающееся санкционное давление, "Автоваз" восстанавливает позиции и уверенно движется вперед.

Основные направления экспорта сосредоточены на странах ближнего зарубежья, особенно на Беларуси. Но это не единственные рынки. "Автоваз" также развивает экспорт в Узбекистан и Казахстан, что открывает новые возможности для компании. Соколов отметил, что в планах выход на рынки Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Восточной и Средней Азии.

Эти шаги демонстрируют готовность "Автоваза" адаптироваться к новым условиям и искать альтернативные пути для экономического роста.

#автомобили #автоваз #экспорт #лада #максим соколов
1
Показать комментарии (1)
В Великобритании создали 1500-мощную версию BMW M2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
5
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
29
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
3
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
5
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
15
В ночь на 19 ноября российская авиация вновь отработала по объектам ВСУ в разилчных регионах
+
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
В сети появился первый трейлер к VR-игре Alien: Rogue Incursion
+
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
4
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Кроссовер MG ZS официально представлен на российском рынке
+
Байден и Си Цзиньпин: искусственный интеллект не должен управлять ядерными арсеналами
1
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
9

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
250
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
14
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
6
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
12
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
14
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Александр
23:56
То то посольства гейропские из Киева лыжи смазали.)) Видать от бла-бла-бла обосрались.))
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил первые оценки — 77 баллов на OpenCritic и 76 на Metacritic
chi
23:56
я не сказал что паспортов не было вообще их так не требовали как сейчас, с пропиской тоже все понятно, вы видать про римскую империю тоже до сих пор не поняли , Женю Лукашенко из Иронии Судьбы вы наве...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Александр
23:52
Американские жиды не оставят своих пейсатых родственников. Ведь не зря в америке жидов больше чем в израиле. А вообще жидярам всегда надо напоминать про Моисея! Не любят они, когда им напоминают какие...
США в очередной раз единолично заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
Vergo
23:50
Вы, вероятно, не жили в то время, и не знаете, что милиция регулярно устраивала проверку паспортного режима, а по-простому - облавы. Беспаспортных, а также не имеющих местной прописки отправляли за 10...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Твọя мамка
23:48
Кому нaxÿй хотелось играть за копов и прочий мусор? Сделайте просто нормальную музыку
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
PanzerK
23:44
У фашиста бомбануло с коммуниста... ну бывает... А вот такие пассажи вполне тянут на уголовку - "Локотское самоуправление — самое известное протогосударство на территории оккупированного СССР. Считает...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Мефодий
23:42
Да пусть едут в свои кишлаки, баранов пасут. Только пусть не забудут с собой забрать семьи и родственников которых они успели перевести.
Киргизия призывает своих граждан уехать из Украины
chi
23:41
"Прикинь да ГУЛАГ небыло рабовладельческими институтом это обычный лагерь для заключенных" он даже расшифровывается ВНЕЗАПНО как Главное Управление Лагерей, сейчас его функцию ФСИН исполняет, афтор д...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Павел Рыжов
23:37
Да-да, захватят, щас только памяти от души навалят , шину порежут вместе с ядрами и дадут прирост производительности +10-15 процентов от предыдущего поколения, и сразу захватят, дада Зато dlss есть
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
corsi
23:37
При их ценах, техническом оснащении и качестве - шансов ноль перед китайцами или японцами.
«АвтоВАЗ» планирует увеличить экспорт автомобилей на 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем