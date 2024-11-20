"Автоваз" планирует значительно увеличить экспорт автомобилей в 2024 году, ставя перед собой амбициозные цели. Президент компании Максим Соколов сообщил о намерении достичь новых высот, несмотря на сложные условия.

"Автоваз" уверенно смотрит в будущее, намереваясь увеличить объемы экспорта автомобилей. На недавнем форуме "Транспорт России" президент компании Максим Соколов озвучил планы, которые могут изменить ситуацию на рынке. В 2024 году "Автоваз" рассчитывает экспортировать около 20 тысяч автомобилей Lada, а в 2025 году компания намерена увеличить эти объемы как минимум на 50%.

Соколов подчеркнул, что темпы возрождения экспорта радуют, хотя до рекордов советских времен еще далеко. В прошлом году экспорт почти остановился, и всего несколько тысяч машин покинули пределы страны. Однако сейчас, несмотря на усиливающееся санкционное давление, "Автоваз" восстанавливает позиции и уверенно движется вперед.

Основные направления экспорта сосредоточены на странах ближнего зарубежья, особенно на Беларуси. Но это не единственные рынки. "Автоваз" также развивает экспорт в Узбекистан и Казахстан, что открывает новые возможности для компании. Соколов отметил, что в планах выход на рынки Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Восточной и Средней Азии.

Эти шаги демонстрируют готовность "Автоваза" адаптироваться к новым условиям и искать альтернативные пути для экономического роста.