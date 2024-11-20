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Starship SpaceX успешно завершил шестой полет с новыми испытаниями и необычным грузом – бананом
Сегодня Starship компании SpaceX успешно стартовал в шестой раз, проверяя новые технологии и маневры. Полет не только продемонстрировал возможности корабля, но и стал важным этапом на пути к будущим космическим миссиям.

Сегодня в 06:00 по московскому времени Starship компании SpaceX поднялся в небо в шестой раз, продолжая амбициозную программу по освоению космоса. Высота ракеты достигала 122 метра, а стартовая площадка находилась на базе Starbase в Южном Техасе. Этот запуск стал важным событием, поскольку SpaceX стремилась не только повторить успех предыдущих полетов, но и протестировать новые возможности своего космического аппарата.

На предыдущем запуске, который состоялся 13 октября, SpaceX успешно посадила первую ступень ракеты Super Heavy обратно на стартовую башню. Однако сегодня команда столкнулась с некоторыми трудностями. Дэн Хуот из SpaceX отметил, что "мы нарушили критерии принятия решения", что привело к контролируемому приводнению ракеты в Мексиканском заливе через семь минут после старта.

Тем не менее, целью сегодняшней миссии было не только возвращение Super Heavy на Землю, но и проверка верхней ступени Starship, известной как "Корабль". Запуск отправил корабль на полуорбитальную траекторию, аналогичную предыдущему полету, с целью приводнения в Индийском океане у побережья Австралии. Однако этот полет стал особенным благодаря нескольким новым достижениям.

На борту Starship находился необычный полезный груз — плюшевый банан, который служил индикатором невесомости. И его присутствие добавило элемент игривости к серьезной миссии. Кроме того, примерно через 38 минут полета корабль впервые запустил один из шести двигателей Raptor, демонстрируя свои маневренные способности.

Этот запуск стал важным шагом к созданию полностью повторно используемого космического аппарата. SpaceX планирует в будущем ловить Starship с помощью "палочек для еды", (подробнее о такой посадке вы можете прочесть здесь) что позволит значительно сократить время на осмотр и подготовку к следующему полету. Также в ходе полета испытали модификации теплового экрана, который защищает корабль при входе в атмосферу.

SpaceX сместила время запуска, чтобы обеспечить лучшее наблюдение за возвращением Starship. В отличие от предыдущих полетов, когда приземление происходило в темноте, сегодня все смогли насладиться великолепным зрелищем. Корабль успешно осуществил маневры при приближении к воде, перевернувшись в вертикальное положение, и приземлился в океан через 65,5 минут после старта.

#космос #spacex #starship #запуск
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