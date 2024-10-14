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SpaceX успешно вернула Starship на стартовую площадку
В воскресенье SpaceX достигла новой вехи, успешно приземлив первую ступень своей ракеты Starship на стартовую площадку в Техасе. Это событие подтверждает стремление компании к повторному использованию ракет и открывает новые горизонты в космических технологиях.

В воскресенье, 13 октября, компания SpaceX отметила важное событие в своей истории, когда первая ступень ракеты Starship вернулась на стартовую площадку в Техасе. Этот успех стал результатом многолетних усилий инженеров и технических специалистов, которые трудились над созданием эффективной системы повторного использования ракет.

Старт ракеты состоялся в 17:25 по московскому времени, и небо над южным Техасом озарила мощная вспышка. Спустя несколько минут после старта, «сверхтяжелый ускоритель» начал свое возвращение. Инженеры SpaceX реализовали сложный маневр, который позволил ракете снизиться со сверхзвуковой скорости и мягко приземлиться на площадку. В этот момент механические «палочки для еды» — элементы системы захвата, известные как «Мехазилла», — открылись, чтобы аккуратно поймать ускоритель.

На прямой трансляции Маск восторженно отметил, что корабль приземлился точно в цель. Сотрудники компании ликовали, осознавая, что их усилия не прошли даром. Примечательно, что во время предыдущих испытаний SpaceX не раз сталкивалась с трудностями, и каждая неудача становилась уроком. Эта стратегия, известная как «быстро ошибайся, быстро учись», позволяет компании адаптироваться и улучшать свои технологии в реальном времени. За годы работы SpaceX смогла разработать ракету, которая в два раза мощнее легендарных Saturn V.

NASA также выразило свою поддержку, отметив, что модифицированная версия Starship станет ключевым элементом программы Artemis, направленной на возвращение людей на Луну.

Посмотреть видео полета и приземления можно здесь.

#технологии #spacex #starship #космонавтика #илона маска
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