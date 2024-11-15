Airbound - стартап, который собирается изменить подход к доставке с помощью дронов. Их цель — создать систему, где доставка станет практически бесплатной, начиная с медицинских грузов.

Компания Airbound, занимающаяся разработкой дронов-доставщиков, недавно привлекла внимание, объявив о получении $1,7 млн на начальном этапе финансирования. Их амбициозная цель заключается в создании мира, где доставка станет почти бесплатной. На первом этапе стартап сосредоточится на медицинских грузах, таких как образцы крови, а в будущем планирует расширить свои услуги до доставки еды и продуктов.

Современные дроны сталкиваются с проблемами веса и высокой стоимости доставки. Однако Airbound идет по уникальному пути, стремясь уменьшить вес своих аппаратов в 30 раз. Это позволит значительно снизить стоимость доставки до нескольких центов за заказ. На данный момент стартап уже разработал конструкцию хвостового оперения со смешанным крылом (TRT), которая обещает снизить затраты на доставку на два порядка по сравнению с традиционными методами.

По словам основателя компании Намана Пушпа, команда провела тщательный анализ всех систем дронов, чтобы повысить их безопасность и надежность. Они внедрили новые технологии производства углеродного волокна, что позволило уменьшить вес планера с 2,7 кг до всего 400 граммов. Это делает их дрон в три раза легче конкурентов и в четыре раза более аэродинамичным.

На данный момент Airbound уже использует свои дроны для доставки медицинских препаратов, включая образцы крови в лаборатории. Следующий шаг — доставка продуктов питания, хотя точные сроки этого расширения пока остаются неизвестными. В компании заявляют, что их дрон пролетел уже "тысячи километров", и это только начало их пути к революции в доставке.



