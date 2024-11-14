Исследования метеорита Лафайет, найденного в 1931 году, предоставили уникальные доказательства существования жидкой воды на Марсе 742 миллиона лет назад.

Американские ученые сделали значительное открытие, исследуя метеорит Лафайет, который упал на Землю около 11 миллионов лет назад. Этот метеорит, имеющий прямую связь с Марсом, был случайно обнаружен в ящике в Университете Пердью в 1931 году. С тех пор он стал объектом интенсивных исследований, и недавние результаты подтвердили, что метеорит взаимодействовал с жидкой водой на Красной планете.

Исследование, возглавляемое Мариссой Тремблей, доцентом кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах в Университете Пердью, сосредоточилось на определении возраста минералов в метеорите, которые образовались в присутствии воды. Используя инертные газы, такие как гелий, неон и аргон, ученые смогли установить, что эти минералы возникли 742 миллиона лет назад. Это открытие подтверждает, что в тот период на Марсе могла существовать вода, хотя, вероятно, в небольших количествах.

Тремблей объясняет, что вода могла образоваться в результате таяния подповерхностного льда, называемого вечной мерзлотой, из-за магматической активности. Это открытие бросает новый свет на климатические условия на Марсе и поднимает вопросы о том, как долго вода могла существовать на поверхности планеты.

Важно отметить, что исследование не только подтвердило возраст минералов, но и продемонстрировало, что различные факторы, такие как удар метеорита или его нагревание во время падения на Землю, не повлияли на результаты. Райан Икерт, старший научный сотрудник из того же университета, добавляет, что точность данных о времени взаимодействия воды и горных пород на Марсе ранее вызывала споры. Теперь же команда представила надежный способ датирования, который может быть применим к другим метеоритам.

Метеорит Лафайет стал настоящей капсулой времени, сохранившей информацию о геологической истории Марса. Ученые уверены, что такие метеориты, как Лафайет, могут рассказать много о том, как выглядела Красная планета миллионы лет назад. Они представляют собой не просто камни, а настоящие послания из прошлого, которые могут помочь нам понять, как развивалась жизнь на других планетах.

Исследование также затронуло вопрос о происхождении метеорита. Ученые выяснили, что он был выброшен с поверхности Марса в результате удара, а затем подвергся бомбардировке космическими лучами, что привело к образованию определенных изотопов. Эти изотопы помогли установить временные рамки его падения на Землю.

Кроме того, команда ученых использовала органические загрязнители, обнаруженные на метеорите, для уточнения времени его падения. Это позволило сузить круг предположений и понять, могли ли кто-то стать свидетелем этого события.

Метеориты, такие как Лафайет, становятся важными инструментами в изучении планетарной науки. Они несут в себе информацию о химическом составе и геологических процессах, которые происходили на различных небесных телах. Ученые могут идентифицировать метеориты по минералам, которые они содержат, и их изотопному составу. Это помогает установить, откуда они пришли и какие условия существовали на их родных планетах.