На 15-й Китайской международной аэрокосмической выставке в Чжухае GAC Group продемонстрировала летающий автомобиль GOVE, который впервые показал возможность взлета с шасси. Этот проект представляет собой полностью электрическое транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой.

На 15-й Китайской международной аэрокосмической выставке в Чжухае компания GAC Group представила летающий автомобиль GOVE. В рамках демонстрации GOVE продемонстрировал возможность взлета непосредственно с шасси. Это событие стало первым публичным показом данной функции.

GOVE — это полностью электрическое транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой. Оно использует концепцию разделения шасси и летной капсулы. После взлета летная кабина отделяется от шасси, которое функционирует как мобильная зарядная станция. Шасси может находить ближайшие зарядные станции для подзарядки.

Летная капсула GOVE оснащена шестью осями и двенадцатью пропеллерами, что обеспечивает необходимую подъемную силу. В случае отказа одного из силовых агрегатов капсула способна завершить полет и безопасно приземлиться. На данный момент проведено более 400 тестовых полетов, что подтверждает готовность проекта к дальнейшим испытаниям и коммерческому использованию.