Отец и дочь, Кен и Кели Чаффин, сделали невероятное открытие, расшифровав загадочный сигнал, полученный с Марса. Этот сигнал, отправленный в рамках арт-проекта «Знак в космосе» с помощью орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, содержал изображения аминокислот — ключевых компонентов жизни. Работа началась в мае 2023 года, когда сигнал был впервые передан на Землю, и с тех пор этот проект стал настоящим событием в научных кругах.

Проект «Знак в космосе» возник благодаря сотрудничеству Европейского космического агентства (ESA) и художницы Даниэлы де Паулис, которая стремилась проверить, как быстро человечество сможет расшифровать потенциальные инопланетные сообщения. Это искусство, соединенное с наукой, стало не только выразительным жестом, но и важным экспериментом, поднимающим вопросы о том, как мы будем реагировать на возможные сигналы из космоса. В этом контексте проект стал своего рода репетицией для человечества, готовящегося к потенциальному контакту с внеземными цивилизациями.





В течение года Кен и Кели использовали свою интуицию и проводили моделирование, чтобы извлечь сигнал из необработанных радиоданных. Этот процесс занял около 10 дней и потребовал усилий более 5000 гражданских ученых, которые объединились в поисках ответа на эту космическую загадку. Келли вспоминает, как каждый день приносил новые вызовы, но их упорство и страсть к астрономии помогли преодолеть все трудности. Каждый шаг в процессе расшифровки становился настоящим испытанием, и с каждым новым открытием они ощущали, как их работа приближает их к разгадке.

Когда отец и дочь наконец расшифровала сигнал, они поняли, что он «содержит движение». Это открытие привело их к предположению, что сообщение может указывать на клеточную природу жизни. В итоге они обнаружили изображения пяти различных аминокислот, которые ставят перед исследователями новые вопросы. Что именно означают эти изображения? Какой смысл они могут иметь в контексте возможного контакта с инопланетной цивилизацией? Эти вопросы вызывают бурные обсуждения среди ученых и любителей астрономии, заставляя задуматься о том, каково же место человечества в бескрайних просторах космоса.

Интересно, что проект «Знак в космосе» не просто научный эксперимент, но и важная репетиция для человечества, готовящегося к возможному контакту с инопланетными формами жизни. Эта инициатива предлагает уникальную возможность для глобального сотрудничества, вдохновляя людей по всему миру искать смысл в каждом сигнале из бескрайних просторов космоса. Как показывает практика, такие проекты могут не только углубить наше понимание жизни на других планетах, но и сплотить людей, стремящихся к общему знанию.