В 2025 году ожидается массовое производство технологии MicroLED, что может изменить рынок дисплеев. Эта технология находит применение в различных областях, включая автомобили и дополненную реальность.

В 2025 году начнется массовое производство MicroLED, что станет значимым событием для рынка дисплеев. Производители, такие как Shenzhen Tianma A, BOE A и AU Optronics, планируют запустить свои производственные линии. MicroLED обладает высокой яркостью, широким цветовым диапазоном и надежностью, что делает ее привлекательной для различных секторов.

Автомобильная индустрия может стать одним из первых направлений для использования MicroLED. Цю Юбинь, старший заместитель генерального директора TrendForce Technology, отметил, что высокая яркость и низкая скорость заполнения пикселей делают эту технологию подходящей для центральных панелей управления и приборов. Системы дополненной реальности, устанавливаемые в современных автомобилях, также могут извлечь выгоду от MicroLED, обеспечивая яркие и четкие изображения.

Несмотря на положительные прогнозы, отрасль сталкивается с рядом проблем. Гэн И, исполнительный заместитель генерального секретаря Китайского промышленного альянса OLED, указал на сложности в массовом производстве MicroLED. Высокие первоначальные затраты на оборудование и разработки, а также сложные технологические процессы создают препятствия для быстрого внедрения.

Тем не менее, аналитики уверены в будущем MicroLED. По прогнозам, к 2028 году объем производства чипов MicroLED достигнет 5,8 миллиарда долларов с ежегодным ростом на 84%. Это подтверждает растущий интерес и инвестиции в эту область. На недавней глобальной инновационной конференции Tianma Microelectronics компании, такие как Hisense Video и Qianzhao Optoelectronics, продемонстрировали свои достижения в MicroLED. Их продукты обладают высоким PPI и могут значительно улучшить технологии отображения.

Также стоит отметить запуск проекта BOE Zhuhai MLED в сентябре, который получил инвестиции в 1 миллиард юаней и планирует начать массовое производство в первом квартале следующего года. Это добавляет уверенности в стабильное развитие MicroLED на рынке.

Специалисты предсказывают, что в будущем мы увидим больше применений этой технологии, включая использование в очках дополненной реальности. Высокие требования к яркости и объему оптических устройств делают MicroLED подходящим кандидатом для этой сферы. В 2025 году ожидается, что новые разработки принесут изменения на рынок дисплеев, а MicroLED займет важное место в различных отраслях.