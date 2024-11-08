В 2029 году астероид Апофис пролетит близко к Земле, и гравитация нашей планеты может вызвать значительные изменения его поверхности. Новое исследование предполагает, что подземные толчки и оползни преобразят этот космический объект.

Астероид Апофис, известный как «Бог хаоса», снова попал в центр внимания астрономов. Этот космический объект длиной 340 метров, который был открыт в 2004 году, пролетит на расстоянии всего 20 000 миль от Земли 13 апреля 2029 года. Это событие не приведет к катастрофическим последствиям для Земли, но ученые заинтересованы в том, как близкое сближение с нашей планетой повлияет на его физическое состояние.

Исследование, проведенное Рональдом-Луи Баллоузом и его командой из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, сосредоточено на том, как гравитационные силы Земли могут вызвать подземные толчки и оползни на Апофисе. Ученые заметили, что астероиды, проходящие близко к планетам, часто имеют менее выветренную поверхность. Это наблюдение стало отправной точкой для создания вычислительных моделей, которые помогли проанализировать, как именно гравитация Земли может изменить Апофис.

Баллоуз отметил, что при приближении к Земле астероид может испытать толчки, которые начнутся за час до максимального сближения и продолжатся после него. Хотя сила этих толчков трудно поддается оценке, ученые предполагают, что даже небольшие колебания могут привести к значительным изменениям на поверхности. Гравитация Апофиса составляет всего 250 000 раз меньше земной, что означает, что даже незначительные сейсмические события способны поднять и переместить валуны, создавая новые геологические образования.

Другой интересный аспект исследования касается вращения Апофиса. Астероид не вращается вокруг фиксированной оси, а кувыркается в пространстве, как мяч, который неудачно бросили. Это кувыркание может измениться под воздействием гравитации Земли, что повлияет на его наклонные поверхности и может привести к оползням. Эти изменения будут происходить не мгновенно, а постепенно, на протяжении десятков тысяч лет.

Результаты этого исследования не только предсказывают, как будет выглядеть Апофис после сближения с Землей, но и предлагают новый механизм обновления поверхности астероидов. Баллоуз утверждает, что это открытие может помочь понять, как близкие встречи с планетами влияют на малые космические тела.

Ученые надеются, что миссия NASA OSIRIS-APEX подтвердит их гипотезы. Этот космический аппарат, который является доработанной версией OSIRIS-REx, соберет образцы с астероида Бенну и будет изучать Апофис во время его сближения в 2029 году. Исследование, которое станет частью этой миссии, может дать ответ на многие вопросы о том, как астероиды взаимодействуют с гравитацией планет и как эти взаимодействия влияют на их эволюцию.

Как видим, Апофис представляет собой уникальную возможность для астрономов и ученых. Его сближение с Землей не только даст шанс наблюдать за изменениями в реальном времени, но и поможет лучше понять динамику астероидов в космосе.