Первый канал запускает новый сериал о Штирлице, где главную роль сыграет цифровой дубль Вячеслава Тихонова. Решение использовать ИИ стало следствием неудачных поисков актера, способного передать дух легендарного персонажа.

Современные технологии все активнее проникают в мир кино, предоставляя новые возможности для творчества. Первый канал решил воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы воссоздать культового персонажа Штирлица, и это решение стало настоящей сенсацией.

Первый канал анонсировал новый телесериал о Штирлице, основанный на произведениях Юлиана Семенова. Однако, несмотря на масштабный кастинг, найти подходящего актера, способного заменить Вячеслава Тихонова, не удалось. В результате съемочная группа приняла решение использовать дипфейк — цифровое изображение, созданное нейросетью.

Генеральный директор канала Константин Эрнст сообщил, что образ Штирлица будет воссоздан с помощью технологий, которые уже были опробованы в других проектах, например, в фильме "Манюня". Сейчас ведутся переговоры с дочерью Тихонова о приобретении прав на использование его образа.

Новая экранизация будет основываться на цикле "Экспансия", который расскажет о миссиях разведчика в Испании и Южной Америке. Этот шаг подчеркивает, как искусственный интеллект может изменить подход к созданию кино и вернуть к жизни легендарных актеров.

Использование технологий для воссоздания образов покойных артистов не ново в российском кинематографе. Ранее в сериале "Диверсант" была создана цифровая модель Владислава Галкина, что вызвало смешанные отзывы у зрителей и семьи актера.