Этот транспорт обещает стать идеальным решением для личной воздушной мобильности, сочетая безопасность и маневренность.

CycloTech представляет BlackBird — новый аэромобиль, который использует передовые 360-градусные векторы тяги, известные как CycloRotors. Эта технология, разработанная компанией за последние несколько лет, позволяет контролировать вектор тяги по силе и направлению в полном диапазоне, что делает ее идеальной для летающих автомобилей. BlackBird станет седьмым поколением этой двигательной системы, и компания нацелена на успешное тестирование в этом демонстраторе.

Аэромобиль будет оснащен шестью циклороторами, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку, а также позволяют выполнять параллельную парковку, торможение и замедление в воздухе. Конструкция BlackBird напоминает концепцию CruiseUp, представленную ранее в 2023 году, однако будет меньше — длиной 4,9 м, шириной 2,3 м и высотой 2 м. При максимальном взлетном весе в 340 кг он сможет развивать скорость до 120 км/ч.

Уникальная конфигурация из шести циклороторов включает два ротора вдоль корпуса, что обеспечивает точный боковой и обратный полет. Эта особенность позволяет аэромобилю тормозить в воздухе без наклона или крена, что гарантирует пассажирам плавный и комфортный полет, независимо от внешних условий. Наличие шести роторов также обеспечивает избыточность, что критически важно в случае отказа одного из них.

Хотя CycloTech пока не раскрыла деталей о внутреннем пространстве BlackBird или запасе хода его батареи, можно предположить, что он будет соответствовать концепции CruiseUp с двухместным размещением и запасом хода около 100 км. Это делает BlackBird более похожим на личный автомобиль, чем на традиционное воздушное такси, что подчеркивает его предназначение для индивидуальной мобильности.

Эти циклороторы оснащены лопастями с регулируемым шагом, что позволяет практически мгновенно изменять величину и направление тяги на 360 градусов

CycloTech уверенно движется к созданию нового поколения воздушного транспорта, который не только изменит подход к передвижению, но и сделает его более безопасным и экологичным.