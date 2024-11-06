Хакерская группа потребовала от Schneider Electric выкуп в размере 125 000 долларов, предлагая в качестве оплаты багеты. Угрозы касаются 40 ГБ украденных данных, которые могут серьезно подорвать репутацию компании.

Недавняя кибератака на французскую компанию Schneider Electric привлекла внимание благодаря необычным требованиям хакеров. Группа, известная как Hellcat, потребовала выкуп в размере 125 000 долларов, однако вместо денег они предложили получить их в виде багетов. Этот странный подход к вымогательству стал темой обсуждения не только в специализированных кругах, но и в социальных сетях.

По информации, предоставленной Bleeping Computer, хакеры смогли проникнуть в систему JIRA компании и похитили 40 ГБ конфиденциальных данных. Эти данные включают в себя проекты, информацию о сотрудниках и пользовательские данные. Хакеры угрожают обнародовать эти сведения, если Schneider не выполнит их требования. Они даже указали, что если компания публично признает факт утечки, сумма выкупа уменьшится до 62 500 долларов. Это предложение, хоть и кажется странным, демонстрирует, как далеко могут зайти злоумышленники в своих попытках извлечь выгоду из кибератак.

Специалисты по кибербезопасности обеспокоены последствиями этого инцидента. Утечка данных может серьезно повредить репутации Schneider Electric, одной из крупнейших компаний в области управления энергопотреблением и автоматизации.

Интересно, что в социальных сетях появился пользователь с ником Greppy, который, как полагают, связан с хакерами. Он опубликовал несколько сообщений, в которых насмехался над ситуацией и делился фрагментами украденных данных. Это только усилило общественное внимание к инциденту.

В дополнение к этому, появилась информация о новой хакерской группе под названием ICA, которая заявляет, что не требует выкупов, если компании признают взлом в течение 48 часов.