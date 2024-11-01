Новая функция WhatsApp позволяет пользователям легко организовывать чаты.

Ранее WhatsApp представил функцию фильтра чатов, которая позволяет пользователям классифицировать определенные чаты и группы как избранные. Эта функция теперь становится более продвинутой с недавно анонсированной функцией Custom Lists.

Новая функция позволяет пользователям классифицировать личные и групповые чаты по разным категориям. Например, пользователи могут добавлять списки семьи, работы, друзей и т. д. Списки можно легко просматривать через панель фильтров.

Чтобы добавить новый список, пользователям необходимо нажать на значок «+», расположенный на панели фильтров. В то время как списки можно редактировать, удерживая на них палец.

С функцией Custom Lists пользователи WhatsApp смогут эффективно фильтровать чаты и иметь более быстрый доступ к чатам по мере необходимости. Кроме того, это поможет сделать пользовательский интерфейс WhatsApp менее загроможденным. Эта функция в настоящее время внедряется и в ближайшие недели будет доступна всем пользователям.