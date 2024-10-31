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Ученые призывают к осторожности при запуске десятков тысяч спутников Starlink
Более ста исследователей космоса подписали письмо с призывом к федеральному правительству провести экологическую экспертизу перед продолжением запусков спутников Starlink. Они обеспокоены потенциальным воздействием на окружающую среду и ночное небо.

В условиях активного расширения программы Starlink, компания SpaceX Илона Маска сталкивается с растущей критикой со стороны исследователей космоса. Более ста ученых подписали обращение к федеральным властям, в котором они требуют провести экологическую экспертизу перед разрешением на запуск тысяч новых спутников.

Федеральная комиссия по связи (FCC) уже выдала SpaceX лицензию на запуск почти 12 000 спутников, что превышает общее количество всех спутников, не принадлежащих компании. Более того, SpaceX стремится получить разрешение на запуск еще 20 000 спутников, что вызывает серьезные опасения среди ученых. В своем письме исследователи подчеркивают, что правила, касающиеся экологических экспертиз, были установлены почти 40 лет назад и нуждаются в пересмотре с учетом новых технологий.

Лукас Гаттерман, директор кампании Designed to Last в Public Interest Research Groups, отметил, что необходимо учитывать возможный вред от запуска спутников. Он указал на то, что хотя спутники Starlink предоставляют интернет-связь в удаленных регионах и помогают в критических ситуациях, их воздействие на окружающую среду требует тщательной оценки. Спутники, рассчитанные на срок службы около пяти лет, будут сжигаться в атмосфере после завершения их эксплуатации, что может привести к выбросу металлов и других веществ в верхние слои атмосферы.

Гаттерман также отметил, что регуляторы не успевают за быстрым развитием спутниковых технологий, и у ученых нет достаточных данных о возможных последствиях. В отчете Счетной палаты США за 2022 год рекомендовали FCC провести анализ влияния спутников на окружающую среду, и FCC согласилась с этой необходимостью.

Специалисты не только изучают влияние спутников на атмосферу, но и сталкиваются с проблемами при наблюдениях за небом. Следы от спутников мешают астрономам, оставляя полосы на снимках. Дэвид Джуитт, профессор астрономии, объяснил, как спутники нарушают чистоту изображений, что требует дополнительных усилий для их обработки.

Гаттерман добавил, что экологическая экспертиза станет важным шагом к реформе космической политики. В настоящее время регулирование спутников ограничено, и разные агентства контролируют различные аспекты их жизненного цикла. Установление международных стандартов поможет как ученым, так и космическим компаниям.

Это не первый случай, когда Starlink сталкивается с негативной реакцией. После первых запусков спутников в 2019 году астрономы выразили опасения по поводу их отражательной способности, что привело к изменению дизайна спутников. На этой неделе Береговая комиссия Калифорнии отклонила план SpaceX по увеличению числа запусков с космической базы Ванденбург, сославшись на частое использование запусков для спутников Starlink.

#космос #starlink #экология #спутники
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