Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
TWZ: Тайваньская беспилотная подводная лодка Huilong показала скрытые возможности запуска торпед
Тайвань представил свою новую беспилотную подводную лодку Huilong, также известную как Smart Dragon, которая может изменить баланс сил в регионе.

В последние годы Тайвань активно развивает свои военно-морские силы, и новая беспилотная подводная лодка Huilong, о которой сообщает The War Zone, становится ярким примером такой работы. Этот подводный аппарат, также известный как Smart Dragon, представляет собой очередной шаг в направлении улучшения подводных возможностей этой страны.

Беспилотная подводная лодка Huilong, разработанная в сотрудничестве с Национальным институтом науки и технологий Чуншань и судостроительной компанией Lungteh Shipbuilding, демонстрирует уникальные особенности, которые могут сыграть важную роль в будущем тайваньского флота. С недавних пор в сети появились новые изображения Huilong, показывающие ее на суше и во время морских испытаний. Учитывая, что она оснащена двумя торпедными аппаратами, становится очевидным, что этот аппарат имеет значительный потенциал для подводной войны. По имеющимся данным, Тайвань начал работу над Huilong в 2020 году.

На фотографиях, опубликованных The War Zone, видно, что Huilong имеет характерный дизайн с двойными торпедными аппаратами и специальными люльками для маневрирования и загрузки торпед. Размеры UUV составляют около 30 метров в длину, 3,6 метра в ширину и 6 метров в высоту, что делает его достаточно крупным для выполнения различных задач. Водоизмещение Huilong оценивается примерно в 100 тонн, что также подчеркивает его внушительные размеры.

Между тем, на видео, размещенном в соцсети Х видно, как подлодку Huilong обслуживают техники под плавучим укрытием недалеко от конца пирса, после чего ее отбуксируют в море.

Согласно данным, предоставленным министерством обороны Тайваня, Huilong в первую очередь предназначен для испытаний гидролокаторов и подводных мин, и в данный момент у него нет собственной двигательной установки. Вместо этого во время испытаний его буксируют вспомогательные суда, что позволяет проводить необходимые тесты в безопасных условиях. Однако конструкция лодки предполагает возможность самостоятельного маневрирования в будущем, что открывает новые возможности для ее применения.

Несмотря на то что Huilong в первую очередь рассматривается как испытательный стенд, обсуждаются и другие потенциальные роли. Например, есть неподтвержденные сведения о том, что данный аппарат может использоваться для развертывания меньших беспилотных подводных аппаратов или даже для запуска торпед. Это вызывает интерес к тому, какие еще функции могут быть внедрены в будущие версии Huilong.

Некоторые источники даже предполагают, что Huilong может иметь возможность перевозки небольшого числа экипажа, что добавляет еще больше вопросов о его конечной роли. Если это подтвердится, это будет означать, что Тайвань рассматривает возможность создания более сложных подводных систем, способных выполнять как боевые, так и исследовательские задачи.

Независимо от того, какие конкретные функции будут реализованы, ясно одно: Тайвань серьезно инвестирует в развитие своих подводных сил.

#тайвань #huilong #беспилотная подводная лодка #подводные технологии
+
Написать комментарий (0)
Китайские военные начали масштабные морско-воздушные манёвры в окрестностях Тайваня
В США заподозрили TSMC в выпуске чипов для Huawei вопреки санкциям
Кандидат в Вице-президенты Дэвид Вэнс объяснил, почему Тайвань важнее для США, чем Украина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
4
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
9
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
8
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
4
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
3
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
10
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
4
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
Инженеры из США нашли новый способ улучшить безопасность полетов, вдохновившись крыльями птиц
+
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
2
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
6
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
1
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
1
Оверклокеры бьют мировые рекорды на процессоре Core Ultra 9 285K, достигнув тактовой частоты 7,5 ГГц
9
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
Информатор обнародовал цены доступных моделей смартфонов Motorola Moto G05 и Moto G15
+
Первые тесты выявили крайне низкую производительность Core Ultra 5 245K в играх
2
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
41
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
5
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
27
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
10
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры
4
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
1

Сейчас обсуждают

Фартовый
19:08
Дрон всего лишь доставил просроченному чёрную метку.
Российский дрон нанес удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве
grazer08
19:01
Бублик не "Капитан очевидность", а целый "Генерал ясен х…й" 🤣
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
grazer08
18:58
Согласен, сейчас QLC действительно имеют меньший ресурс, но разрабы и маркетологи всё равно будут гнуть своё и переведут со временем всех на PCI-E 5 и QLC, якобы в угоду объёма и дешевизны (а сейчас у...
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Sammie Vanhalen
18:43
Потому что это BigData, ценный нынче товар.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
Alex Z
18:42
сосалкер скачаем с тор шопа и обоссым
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
Alex Z
18:42
врать это их национальная идея)))
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
cibershot
18:41
AMD надо за донаты разрешать зеленым пользоваться своими технологиями, слишком они добрые. Хуанг давно бы денег попросил. Кто бы мог подумать AMD дарит вторую жизнь древним картам нвидии!! Не хуанг
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
grazer08
18:40
404 продолжает геноцид собственного народа, а "новость" от СБУ - очередная какаха для показухи своей "работы". Фашисткие ушлёпки, что с этих пидарков взять!
СБУ: Харьковский учёный с территории Украины помогал РФ модернизировать конструкцию "Гераней"
Алексей Кузнецов
18:35
О том и речь - зачем сажать людей в бочку, если абсолютно точно известно, что их не запустить. Тяжелый носитель профукан и деньги тоже.
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
Родион Вестов
18:25
Водород хороший выбор. Если взорвётся, то от танка и экипажа ничерта не останется. Хохлы например в таком случае смогут сказать, что танка и не было. Единственный минус, когда будут люк с экипажем зав...
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем