Тайвань представил свою новую беспилотную подводную лодку Huilong, также известную как Smart Dragon, которая может изменить баланс сил в регионе.

В последние годы Тайвань активно развивает свои военно-морские силы, и новая беспилотная подводная лодка Huilong, о которой сообщает The War Zone, становится ярким примером такой работы. Этот подводный аппарат, также известный как Smart Dragon, представляет собой очередной шаг в направлении улучшения подводных возможностей этой страны.

Беспилотная подводная лодка Huilong, разработанная в сотрудничестве с Национальным институтом науки и технологий Чуншань и судостроительной компанией Lungteh Shipbuilding, демонстрирует уникальные особенности, которые могут сыграть важную роль в будущем тайваньского флота. С недавних пор в сети появились новые изображения Huilong, показывающие ее на суше и во время морских испытаний. Учитывая, что она оснащена двумя торпедными аппаратами, становится очевидным, что этот аппарат имеет значительный потенциал для подводной войны. По имеющимся данным, Тайвань начал работу над Huilong в 2020 году.

На фотографиях, опубликованных The War Zone, видно, что Huilong имеет характерный дизайн с двойными торпедными аппаратами и специальными люльками для маневрирования и загрузки торпед. Размеры UUV составляют около 30 метров в длину, 3,6 метра в ширину и 6 метров в высоту, что делает его достаточно крупным для выполнения различных задач. Водоизмещение Huilong оценивается примерно в 100 тонн, что также подчеркивает его внушительные размеры.

Между тем, на видео, размещенном в соцсети Х видно, как подлодку Huilong обслуживают техники под плавучим укрытием недалеко от конца пирса, после чего ее отбуксируют в море.

Согласно данным, предоставленным министерством обороны Тайваня, Huilong в первую очередь предназначен для испытаний гидролокаторов и подводных мин, и в данный момент у него нет собственной двигательной установки. Вместо этого во время испытаний его буксируют вспомогательные суда, что позволяет проводить необходимые тесты в безопасных условиях. Однако конструкция лодки предполагает возможность самостоятельного маневрирования в будущем, что открывает новые возможности для ее применения.

Несмотря на то что Huilong в первую очередь рассматривается как испытательный стенд, обсуждаются и другие потенциальные роли. Например, есть неподтвержденные сведения о том, что данный аппарат может использоваться для развертывания меньших беспилотных подводных аппаратов или даже для запуска торпед. Это вызывает интерес к тому, какие еще функции могут быть внедрены в будущие версии Huilong.

Некоторые источники даже предполагают, что Huilong может иметь возможность перевозки небольшого числа экипажа, что добавляет еще больше вопросов о его конечной роли. Если это подтвердится, это будет означать, что Тайвань рассматривает возможность создания более сложных подводных систем, способных выполнять как боевые, так и исследовательские задачи.

Независимо от того, какие конкретные функции будут реализованы, ясно одно: Тайвань серьезно инвестирует в развитие своих подводных сил.