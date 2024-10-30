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Илон Маск: ИИ превзойдет человечество к 2028 году, а люди отправятся на Марс к 2026 году
Илон Маск озвучил свои амбициозные планы по колонизации Марса и развитию искусственного интеллекта. Он ожидает, что к 2026 году SpaceX отправит людей на Красную планету, а к 2028 ИИ достигнет нового уровня производительности.

Илон Маск в недавнем интервью он поделился своими взглядами на то, как его компании меняют мир и какие перспективы открываются перед человечеством.

На встрече с Питером Диамандисом Илон Маск рассказал о своих планах по отправке первых людей на Марс к 2026 году. Он подчеркнул, что SpaceX уже достигла значительных успехов, поймав ракету Starship с помощью инновационной системы, что позволит значительно снизить затраты на космические запуски.

Маск также обсудил будущее искусственного интеллекта, предсказывая, что к 2028 году ИИ сможет превзойти человеческие возможности. Он сообщил, что его компания X Ai создала мощный кластер суперкомпьютеров для обучения ИИ, что даст возможность конкурировать с другими лидерами в этой области.

Помимо технологических достижений, Маск проявляет интерес к политике, поддерживая Дональда Трампа и обещая сократить федеральный бюджет США на 2 триллиона долларов в случае его возвращения к власти. В рамках мероприятия Future Investment Initiative в Эр-Рияде он подчеркнул важность взаимодействия технологий и политики.

Кто хочет может посмотреть 22-минутное видео,


а для тех, у кого на это нет времени или возможности предлагаем ниже несколько ключевых цитат с указанием временных отрезков.

О темпах совершенствования ИИ

(1:38) «Точно подсчитать сложно, но я с уверенностью могу сказать, что с каждым годом ситуация улучшается в 10 раз... Так что через четыре года это будет означать улучшение в 10 000 раз. Может быть, в 100 000 раз».

О том, когда ИИ превзойдет человечество по производительности

(2:07) «Я думаю, он сможет делать все, что может делать любой человек, возможно, в течение ближайшего года или двух. Сколько времени потребуется, чтобы научиться делать то, что могут делать все люди вместе взятые? Я думаю, недолго. Вероятно, только, я не знаю, через три года с этого момента. Так что, например, в 2029, 28, что-то вроде этого».

Об ИИ как экзистенциальной угрозе человечеству

(3:05) «Скорее всего, это будет здорово. Есть некоторая вероятность, которая может составлять от 10 до 20%, что это пойдет не так. Вероятность того, что это пойдет не так, не равна нулю, но в целом можно сказать, что стакан полон на 80%, может быть, на 90%... Я думаю, что ИИ представляет собой значительную экзистенциальную угрозу, и нам следует обратить на это пристальное внимание. Это, вероятно, самая значительная угроза в краткосрочной перспективе».

О глобальном коллапсе населения

(4:08) «Долгосрочная угроза — это глобальный демографический коллапс. Уровень рождаемости падает практически во всем мире, и мы приближаемся к ситуации, когда, например, исходя из текущего уровня рождаемости, население Южной Кореи составит около трети от нынешнего, а население Европы — около половины от нынешнего — гораздо меньше.

«И я должен сказать, что эти цифры соответствуют ситуации, когда уровень рождаемости внезапно вернется к 2,1 на женщину, что является точкой стабильности. Если этот эффект сохранится, вы увидите, что в течение трех поколений действительно многие страны станут на 5% меньше от своего нынешнего размера».

О будущем энергетики

(9:15) «Огромное количество энергии потребуется для цифрового интеллекта, а также для электрификации транспорта. Эти две вещи имеют большое значение... В долгосрочной перспективе почти всю энергию мы будем получать от Солнца... Один из способов взглянуть на цивилизацию — это прогресс по шкале Кардашева... Мне не ясно, что мы находимся выше 1% по первой шкале Кардашева, что означает, что вы использовали всю энергию планеты...

Вторая шкала Кардашева — это когда вы собрали всю энергию вашего солнца. Солнце в подавляющем большинстве случаев является крупнейшим источником энергии в Солнечной системе, все остальное составляет, может быть, триллионную долю... Поэтому почти вся энергия в долгосрочной перспективе будет солнечной. Если округлить до 100 %, то именно столько энергии в будущем будет приходиться на солнечную энергию».

О состоянии гуманоидной робототехники к 2040 году

(13:48) «Я думаю, что к 2040 году, вероятно, будет больше человекоподобных роботов, чем людей... Я часто оптимистичен в отношении сроков, хотя пресса сообщит, когда я опоздаю, но не когда я опоздаю — например, наш завод в Шанхае, мы думали, что это займет около полутора лет, а сделали это за 11 месяцев. Наш завод Giga Nevada, мы думали, что это займет два года, а сделали это за 18 месяцев. Кластер Colossus... Так что я на самом деле много раз опережал...

«Но как только мы доберемся до 2040 года, а это будет долгий срок, лет через 25, я думаю, что будет не менее 10 миллиардов человекоподобных роботов. Цена, я думаю, будет довольно низкой, вероятно, 20–25 тысяч долларов за робота, который сможет делать все, что угодно...»

О будущем изобилия

(15:25) «Если предположить, что мы на правильном пути ИИ, я думаю, что нас ждет будущее изобилия... По сути, каждый сможет иметь любые товары и услуги, которые захочет. Фактическая предельная стоимость товаров и услуг в будущем будет чрезвычайно низкой».

На сверхтяжелом ускорителе

(16:00) «Неплохо для людей! ... Никакого ИИ в этом не было, я рад сообщить, что мы сделали это полностью с помощью человеческих мозгов и без ИИ. Я думаю, в будущем ИИ может взглянуть на это и сказать: «Неплохо для кучки обезьян!»

О том, когда SpaceX доберется до Марса

(16:33) «Я думаю, мы сможем запустить несколько космических кораблей на Марс через два года. Так что следующее марсианское окно наступит примерно через 26, 27 месяцев... Сейчас мы находимся в начале транзитного окна на Марсе, и они случаются каждые 26 месяцев. Так что всего через два года мы отправим на Марс наши первые беспилотные космические корабли. А затем, если все получится, и мы не увеличим количество кратеров на Марсе, мы отправим людей через два года».

«Я настроен более оптимистично в отношении Белого дома при Трампе, чем в Белом доме без Трампа, потому что самым большим препятствием для прогресса, с которым мы сталкиваемся, является чрезмерное регулирование... Чтобы получить разрешение на запуск, требуется больше времени, чем на строительство гигантской ракеты... Америка и многие страны медленно задыхаются от чрезмерного регулирования. Если не предпринять что-то, чтобы этому противостоять, в конечном итоге станет незаконным осуществление практически любого крупного проекта, и мы не сможем добраться до Марса».

О графике производства гуманоидного робота Tesla Optimus

(20:59) «Optimus начнет ограниченное производство в следующем году, в 2025 году, а затем, как мне кажется, выйдет на массовое производство в 2026 году, а затем, как мне кажется, станет самым крупным продуктом из всех когда-либо существовавших... Я согласен с Ark Invest и Кэти Вуд, что автономность — что-то вроде роботизированных такси — делает Tesla компанией стоимостью около 5 триллионов долларов. Я думаю, что робот Optimus делает Tesla компанией стоимостью 25 триллионов долларов...

«Даже не ясно, что значат деньги в этом будущем... Оно действительно становится своего рода посткапиталистическим... Если взглянуть на наиболее вероятную светлую сторону, то мы движемся к эпохе изобилия... Это будет не всеобщий базовый доход, это будет случай всеобщего высокого дохода, это наиболее вероятный результат».

Всегда сложно понять, как относиться к видениям будущего Илона Маска, поэтому вам придется отнестись к приведенным выше утверждениям со своей долей скепсиса.

#искусственный интеллект #космос #илон маск #spacex #ии #марс #роботы #будущее
Источник: newatlas.com
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