5 ноября с космодрома «Восточный» стартует ракета «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту спутник «Дружба АТУРК». Этот проект стал результатом коллаборации студентов Харбинского политехнического университета и Амурского госуниверситета.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» 5 ноября станет знаковым событием для российско-китайского космического сотрудничества. На орбиту отправится спутник «Дружба АТУРК», созданный в результате совместных усилий студентов Харбинского политехнического университета и Амурского госуниверситета. Проект реализуется в рамках программы сотрудничества двух стран в космической области, рассчитанной на 2023−2027 годы.

Спутник выполнен по стандарту КУБСАТ и состоит из 12 юнитов, каждый из которых имеет размеры 10 см. Главная полезная нагрузка включает высококачественную камеру, разработанную в Харбинском политехе. Эта камера способна фиксировать объекты размером 2,5 м с высоты 500 км, что открывает новые горизонты для дистанционного наблюдения за Землёй.

Дополнительно, модуль «Фотон-Амур» от Амурского госуниверситета позволит изучать влияние космических факторов на работу фотоэлектрических преобразователей. Уникальность данного модуля заключается в том, что его материалы, нанопленки, были созданы молодыми учеными в лаборатории Физики поверхности Научно-образовательного центра имени К.Э. Циолковского. Эти преобразователи являются ключевыми компонентами солнечных панелей, и их эффективность во многом зависит от используемых материалов.

Дмитрий Фомин, директор центра, объяснил, что современные солнечные панели на низких околоземных орбитах используют арсенид галлия, который обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, но его стоимость значительно выше. Если новые нанопленки покажут хорошие результаты в космосе, это может привести к значительному снижению затрат на производство спутников.

Запуск спутника «Дружба АТУРК» не только укрепит научное сотрудничество между Россией и Китаем, но и предложит новые подходы к разработке более доступных и эффективных технологий в области космических исследований. С учетом всех этих факторов, проект имеет потенциал для дальнейшего развития и внедрения инновационных решений в космической отрасли.