В 2025 году США начнут поставки новой системы Meadowlands, предназначенной для подавления спутников России и Китая. Эта технология призвана повысить эффективность американских военных в космической борьбе.

Ситуация в космической гонке становится все более напряженной. В 2025 году американские войска получат новое оружие — систему Meadowlands, которая нацелена на подавление спутников противника, в первую очередь, России и Китая. Эта информация появилась в материалах Bloomberg, ссылаясь на заявление Космических сил США.

Система Meadowlands представляет собой передвижные станции радиоэлектронного подавления, которые могут эффективно блокировать сигналы спутников. Производитель этой технологии, компания L3Harris, разработала облегчённую версию существующей системы противодействия связи, которая была признана работоспособной еще в 2020 году. Однако новая модель обладает улучшенной функциональностью и способна глушить больше частот, что делает ее по мнению Bloomberg более мощным инструментом в арсенале американских военных.

Поставки системы задерживались из-за технических проблем, которые, по словам разработчиков, теперь успешно решены. В прошлом месяце представители Командования космических систем подтвердили, что все проверочные испытания завершены, и система готова к поставке в следующем году. Первые пять из запланированных 32 единиц будут оценены в период с января по март, после чего их передадут подразделению радиоэлектронной борьбы Space Delta 3.

Эта система не просто улучшает технические характеристики, но и упрощает логистику развертывания. L3Harris отметила, что хотя испытания заняли больше времени, чем ожидалось, программа находится на верном пути к успешной поставке. Интересно, что акции компании L3Harris выросли на 4,4% после объявления о повышении прогнозов по выручке и прибыли

Система Meadowlands, как утверждает Bloomberg, станет важным элементом в контексте растущего числа космических угроз. В январском обзоре космических угроз Космические силы США указали на то, что Китай уже использует более 300 спутников дистанционного зондирования, что значительно увеличивает возможности китайских военных для наблюдения за американскими силами. В этом свете система Meadowlands должна обеспечить временное подавление сигналов.

Россия, в свою очередь, также располагает мощными спутниками, которые способны выполнять аналогичные задачи. Однако, по мнению американских экспертов, новые технологии США могут изменить баланс сил в космосе. Система Meadowlands призвана не только защитить американские интересы, но и продемонстрировать мощь и технологическую готовность США в условиях современных угроз.

В Bloomberg уверены, что система Meadowlands может стать ключевым инструментом в борьбе за превосходство в космической сфере. Вопрос о том, как на это отреагируют Россия и Китай, остается открытым.