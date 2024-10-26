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Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил потенциальные коричневые карлики в Малом Магеллановом Облаке
Космический телескоп Джеймса Уэбба нашел «неудавшиеся звезды» за пределами Млечного Пути. Это открытие может пролить свет на процессы звездообразования в условиях ранней Вселенной.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, совместно с телескопом Хаббла, сделал открытие, найдя кандидатов на «неудавшиеся звезды» — коричневые карлики в Малом Магеллановом Облаке, спутнике Млечного Пути. Это первый случай, когда астрономы наблюдают такие объекты за пределами нашей галактики. Коричневые карлики расположены на краю SMC, карликовой галактики, близкой к Млечному Пути, в молодом звездном скоплении NGC 602, находящемся примерно в 200 000 световых лет от Земли.

Звездное скопление NGC 602 привлекает внимание исследователей своими плотными облаками пыли и газа, которые служат строительными блоками для формирования звезд. Астрономы подтвердили активное звездообразование в этом регионе, что также связано с участком ионизированного водорода, известным как N90. Этот водород образуется под воздействием ультрафиолетового света молодых звезд, который ионизирует атомы.

Интересно, что NGC 602 в Малом Магеллановом Облаке в целом имеют низкое содержание тяжелых элементов, что делает их представителями «бедных металлами» галактик, характерных для ранней Вселенной. Изучение коричневых карликов в таких условиях позволяет астрономам лучше понять, как формировались звезды и планеты.

Космический телескоп Джеймса Уэбба использует длинноволновый инфракрасный свет, который способен проходить сквозь облака газа и пыли, что позволяет ему исследовать такие области. Инструменты JWST, такие как NIRCam и MIRI, идеально подходят для изучения SMC и NGC 602.

Коричневые карлики, которые астрономы называют «неудавшимися звездами», формируются из коллапсирующих облаков газа и пыли, но не достигают необходимой массы для запуска термоядерных реакций. Их масса варьируется от 13 до 75 масс Юпитера, что не позволяет им стать полноценными звездами. Хотя коричневые карлики имеют схожие характеристики с газовыми гигантами, они не связаны с родительскими звездами и свободно перемещаются по космосу.

До этого открытия астрономы смогли идентифицировать около 3000 коричневых карликов, все из которых находились в пределах Млечного Пути. Новые данные о внегалактических коричневых карликах подтверждают теории о процессах, приводящих к формированию звезд, которые не смогли достичь своей полной массы.

Полученные изображения NGC 602, сделанные в апреле 2023 года, показывают звездные скопления и окружающие их пылевые облака.

#космос #астрономия #джеймс уэбб #коричневые карлики
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