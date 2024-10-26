Китай успешно завершил миссию возвращаемого спутника «Шицзянь-19», который доставил на Землю важные образцы. На борту находились семена сельскохозяйственных культур и микроорганизмы, исследуемые для повышения урожайности.

Китай раскрыл детали своей недавней космической миссии с возвращаемым спутником «Шицзянь-19», который стартовал 27 сентября с космодрома Цзюцюань и приземлился 11 октября в пустыне Гоби. Эта миссия стала первой для многоразового космического корабля. На церемонии передачи полезной нагрузки, состоявшейся 24 октября в Пекине, Китайское национальное космическое управление (CNSA) представило содержимое миссии.

На борту «Шицзянь-19» находилось 20 категорий полезных грузов, среди которых основные сельскохозяйственные культуры, образцы микроорганизмов и электронные компоненты. В общей сложности миссия перевезла около 1800 образцов растительного материала и более 1000 видов микроорганизмов, что охватывает практически все основные виды сельскохозяйственной продукции. Китай уже проводил эксперименты с семенами, отправляя их в космос, чтобы использовать космические лучи для изменения их генетического кода. Эти мутации могут привести к улучшению характеристик семян, включая повышение урожайности и устойчивость к вредителям.

Эксперт Лю Лусян из Института наук о растениях отметил, что после космической экспозиции семена демонстрируют различные мутации, которые могут привести к созданию новых сортов с улучшенными характеристиками. Это позволяет накапливать преимущества и улучшать качество урожая. Заместитель главы CNSA Бянь Чжиган подчеркнул, что миссия использует возможности экспериментальной космической платформы нового поколения.

Китай также управляет космической станцией Tiangong, однако отправка экипажей на станцию происходит лишь раз в шесть месяцев. Возвращаемый спутник «Шицзянь» предоставляет возможность проводить краткосрочные эксперименты в космосе и возвращать на Землю до 500 килограммов полезной нагрузки.