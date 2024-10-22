Т-Банк сообщил о разморозке части активов клиентов в валютных фондах, что составляет 3,5 млрд рублей. Теперь инвесторы смогут снова распоряжаться своими средствами, однако часть активов остается заблокированной.

Т-Банк сделал важное заявление о разморозке части средств клиентов, которые вложили деньги в валютные фонды «Вечный портфель». Эта новость обрадовала многих инвесторов, так как теперь они могут снова получить доступ к своим активам.

Председатель правления банка Станислав Близнюк сообщил, что удалось разблокировать 3,5 млрд рублей, что позволяет 450 тысячам клиентов вновь распоряжаться своими средствами. Эти активы ранее находились под замороженным статусом из-за санкций, и их разморозка стала значительным шагом для инвесторов. Близнюк отметил, что теперь клиенты могут продать свои фонды, что открывает новые возможности для управления капиталом.

Однако стоит учитывать, что другая половина активов по-прежнему остается заблокированной. Банк перевел эти средства в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2, что означает, что они пока будут отображаться в портфелях по нулевой цене. В случае дальнейшей разблокировки Т-Банк планирует продать активы по рыночной стоимости и выплатить деньги владельцам паев. Инвесторы теперь ждут новостей о возможности доступа к оставшимся активам, что может повлиять на их финансовое положение и стратегии инвестирования.