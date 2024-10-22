С начала 2024 года белорусский экспорт в страны Африки увеличился почти в четыре раза, достигнув рекордных $497 миллионов. Это стало возможным благодаря активной работе правительства Беларуси и новым программам сотрудничества.

Белорусские власти отмечают значительный рост экспорта в Африку, который стал одним из приоритетных направлений для страны. Успехи в этой области открывают новые возможности для белорусских производителей и укрепляют экономические связи с африканскими государствами.

По информации первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова, экспорт в африканские страны за первые восемь месяцев 2024 года составил $497 миллионов, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период предыдущих лет. Это рекордный объем, который подтверждает растущий интерес к белорусской продукции на этом континенте.

Глава государства выделил четыре ключевых африканских страны, совокупный ВВП которых превышает $520 миллиардов. Весь континент имеет ВВП в размере $3 триллионов, что делает его привлекательным рынком для белорусских товаров. Снопков подчеркнул, что для успешного выхода на этот рынок необходимо наладить эффективную систему доставки и обеспечить надежные взаиморасчеты.

Правительство Беларуси разработало программу действий на 2024-2026 годы для развития сотрудничества с африканскими странами. Также была утверждена дорожная карта, которая включает четкие цифры и направления для экспортных поставок. Важным аспектом станет ежемесячный контроль за реализацией этих планов.