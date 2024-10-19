Устойчивость к антибиотикам представляет собой одну из самых серьезных угроз для здравоохранения. Ученые из Университета Торонто решили подойти к этой проблеме с новой стороны. Они разработали соединения, которые заставляют бактерии самоуничтожаться, используя знания, полученные из исследований рака.

Ключевым элементом этого подхода стал фермент ClpP, который играет важную роль в поддержании клеточного порядка, перерабатывая старые или поврежденные белки. Исследователи смогли активировать этот фермент на повышенных оборотах, что приводит к тому, что он начинает разрушать белки, которые не должен. Этот процесс приводит к гибели клетки изнутри, что открывает новые горизонты в борьбе с инфекциями.

Доктор Валид А. Хоури, профессор биохимии, подчеркивает, что традиционные антибиотики обычно подавляют процессы в клетках, тогда как их метод нарушает регуляцию, что позволяет создавать совершенно новый класс соединений. Вместе с доктором Робертом Бэти и другими коллегами, Хоури развивает эту идею, надеясь внедрить ее в клиническую практику.

Одна из проблем заключалась в том, чтобы воздействовать на бактериальный ClpP, не затрагивая человеческий. Ученые использовали незначительные структурные различия между этими ферментами, чтобы создать целенаправленные соединения, которые действуют только на патогенные бактерии.

По словам Хоури, данный подход имеет потенциал для лечения различных бактериальных инфекций, включая менингит и гонорею. Если исследования продолжатся успешно, новые антибиотики могут изменить подход к лечению инфекционных заболеваний и значительно повысить эффективность терапии.