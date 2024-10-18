АвтоВАЗ отпраздновал важный этап в своем производстве, выпустив 5-миллионный 16-клапанный двигатель. Этот юбилей подчеркивает достижения компании в области автоматизации и качества.

АвтоВАЗ вновь оказался в центре внимания, выпустив свой 5-миллионный 16-клапанный двигатель.

Производственная линия «Краузе» продолжает удивлять высокой степенью автоматизации, где 43% операций выполняются без участия операторов. Это не просто цифры, а результат многолетних инвестиций и модернизации. Например, недавнее внедрение автоматизированных систем нанесения герметиков и «умных» гайковертов значительно повысило эффективность и качество сборки.

В пятимиллионный юбилей вошли различные модели двигателей, включая 1.5 для Lada 110 и 1.6, которые можно встретить в «Приорах», «Грантах», «Вестах» и «Ларгусах». В настоящее время на конвейере производят 1,6-литровый 106-сильный атмосферный мотор, который стал символом надежности и производительности.



