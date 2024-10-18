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Qualcomm показала процессорный чипсет промышленного класса с вычислительной мощностью ИИ до 100 TOPS
Компания Qualcomm представила новую серию процессорных чипов IQ, разработанных для сложных промышленных условий. Эти устройства обеспечивают вычислительную мощность до 100 TOPS и работают в диапазоне температур от -40 до +125 градусов Цельсия.

Компания Qualcomm сделала значительный шаг вперед, презентовав новую серию процессорных платформ IQ. Это событие произошло 10 октября в Техасе, где специалисты компании продемонстрировали возможности своих новинок. Чипы IQ предназначены для работы в самых сложных условиях, что делает их идеальными для применения в различных отраслях, от сельского хозяйства до автоматизации промышленных процессов.

Одной из главных особенностей новых чипов является их способность функционировать в экстремальных температурах. Диапазон от -40 до +125 градусов Цельсия позволяет использовать их в условиях, где другие устройства могут выйти из строя. Например, в условиях сильной вибрации и перепадов температуры, которые часто встречаются на производственных площадках, чипы IQ сохраняют свою работоспособность благодаря специальной конструкции, включающей увеличенное расстояние между шариками припоя. Это решение снижает риск распайки, что критически важно для надежности оборудования.

На выставке Embedded World North America Qualcomm представила не только чипы, но и целую экосистему IoT-решений, которые позволят разработчикам создавать интеллектуальные конечные устройства. Платформа Qualcomm IoT Solutions Framework служит основой для разработки программного обеспечения и аппаратных решений, что значительно упрощает процесс внедрения технологий в производственные процессы.

Чипы серии IQ отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью. Например, процессоры IQ9, включая модели IQ-9100 и IQ-9075, обладают вычислительной мощностью до 100 TOPS. Это позволяет им обрабатывать большие объемы данных на месте, что критически важно для задач, связанных с искусственным интеллектом. В процессе работы с моделью Llama2 13B они способны генерировать до 12 токенов, поддерживая 16 одновременных камер. Такие характеристики открывают новые горизонты для применения в робототехнике и автоматизации.

Серия IQ8, в свою очередь, включает модели IQ-8300 и IQ-8275, которые обеспечивают мощность на уровне 100 TOPS и поддерживают 12 одновременных камер. Это делает их идеальными для использования в системах видеонаблюдения и мониторинга.

Чипы IQ6, с меньшим количеством ядер, но все же высокоэффективные, поддерживают работу шести камер одновременно, что также позволяет использовать их в менее требовательных приложениях.

Qualcomm не просто разрабатывает новые технологии, но и активно внедряет их в промышленность, стремясь стать надежным партнером для системных интеграторов и клиентов. Генеральный директор группы по автомобильной, промышленной и встраиваемой инфраструктуре Накул Даггал подчеркнул, что компания находится на переднем крае цифровой трансформации. Он отметил, что внедрение технологий искусственного интеллекта в подключенные устройства может значительно повысить эффективность работы различных отраслей.

В условиях растущей конкуренции на рынке технологий IoT, Qualcomm предлагает решения, которые помогают справляться с самыми сложными бизнес-задачами. Новые чипы IQ открывают возможности для создания более интеллектуальных и адаптивных систем, которые могут работать в реальном времени и принимать решения на основе анализа данных.

#искусственный интеллект #qualcomm #промышленность #чипы
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