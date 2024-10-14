Астрономы использовали космический телескоп Джеймса Уэбба для наблюдения за экзопланетой AF Leporis b, которая вскоре исчезнет на долгие годы. Эта планета стала самой маломассивной экзопланетой, зафиксированной напрямую, и находится ближе всего к своей звезде.

Астрономы столкнулись с уникальной задачей, пытаясь запечатлеть экзопланету AF Leporis b до того, как она исчезнет за ярким светом своей звезды. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сумел получить изображения этой планеты, которая имеет несколько рекордов в астрономии.

AF Leporis b, находящаяся на расстоянии 88 световых лет от Земли, стала первой экзопланетой, которую удалось увидеть напрямую благодаря JWST. Этот объект выделяется не только своим размером, но и тем, что находится ближе всех к своей звезде, среди экзопланет, доступных для наблюдения с помощью этого высокотехнологичного телескопа.

Планета имеет массу, превышающую массу Юпитера примерно в 3,2 раза, и диаметр, который на 1,2 раза больше, чем у газового гиганта Солнечной системы. Ученые оценили возраст AF Leporis b всего в 23 миллиона лет, что делает ее относительно молодой по сравнению с Землей, которой уже 4,6 миллиарда лет.

Наблюдение за AF Leporis b стало настоящей гонкой со временем. Астрономы знали, что планета вскоре скроется за ярким светом своей родительской звезды, возможно, на целое десятилетие. Кайл Фрэнсон, исследователь из Техасского университета в Остине, отметил, что JWST, несмотря на свою чувствительность, имеет ограничения, так как он меньше крупнейших наземных телескопов. Наблюдение происходило на длинных волнах, что делало объекты размытыми и затрудняло их визуализацию.

Иллюстрация инопланетной планеты AF Leb b. Вставка: изображения планеты, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба

Тем не менее, даже такой небольшой объект, как AF Leporis b, может дать астрономам множество полезных данных. Исследование экзопланеты позволит получить больше информации о формированиях планет и их динамики в системах, отличных от нашей.

Планета также стала первой, масса которой была определена с использованием метода астрометрии, основанного на наблюдении за движением звезды на протяжении многих лет. Это позволяет выявить колебания, вызванные гравитационным притяжением планеты.