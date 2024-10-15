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Ученые выяснили, что мозг собак и людей синхронизируется, когда они смотрят друг на друга

Китайские ученые впервые зафиксировали нейронное взаимодействие между собаками и людьми. Исследование показывает, что при взгляде друг на друга мозговая активность этих двух видов синхронизируется.
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Недавние исследования, проведенные китайскими учеными, открыли удивительное явление: мозг собак и людей способен синхронизироваться во время взаимодействия. Это открытие стало первым случаем, когда научно зафиксировано нейронное взаимодействие между представителями разных видов, что подчеркивает сложность и глубину отношений между людьми и их четвероногими друзьями.

В ходе эксперимента исследователи изучали, как мозговая активность биглей и людей меняется в зависимости от их взаимодействия. Ученые использовали неинвазивную электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая позволила им регистрировать нейронные сигналы. В процессе эксперимента участники находились в разных условиях: изоляции, присутствии друг друга без взгляда и, наконец, в непосредственном контакте.

Наиболее интересные результаты проявились, когда собаки и люди смотрели друг на друга. В этот момент их мозговые сигналы синхронизировались, особенно в областях, отвечающих за внимание. Это явление напоминает нейронное сопряжение, которое наблюдается между людьми во время общения. Ученые отметили, что чем ближе становились участники исследования за пять дней, тем выше была степень синхронизации их мозговых сигналов.

Собаки известны своей способностью формировать глубокие эмоциональные связи с людьми. Это исследование подтверждает, что такие связи могут влиять на нейронные процессы. Например, исследования показали, что знакомство между людьми также ведет к более тесному соответствию мозговых паттернов. Это открытие намекает на то, что степень близости в отношениях между человеком и собакой может усиливать нейронную связь.

Ученые также решили исследовать влияние генетических мутаций на нейронное взаимодействие. Они включили в эксперимент собак с мутацией в гене Shank3, который отвечает за связь между нейронами. Эти собаки не показали такой же степени синхронизации сигналов, как их сородичи без мутации. Это может указывать на нарушение нейронной сигнализации, что затрудняет взаимодействие с людьми.

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Интересно, что при введении собакам с мутацией Shank3 однократной дозы ЛСД, уровень их внимания и нейронная связь с людьми улучшились. Это открытие вызывает этические вопросы, но также подчеркивает важность нейрохимических процессов в формировании социальных связей.

Безусловно, что еще предстоит много узнать о нейронных связях между собаками и людьми. Такое взаимодействие может быть более сложным, чем мы предполагали.

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исследования мозг собаки нейронное взаимодействие
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