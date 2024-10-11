Министерство юстиции США рассматривает детали покупки Бразилией 36 истребителей Gripen – контракта, заключенного в 2014 году. Запрос информации может повлечь за собой серьезные последствия для шведской компании Saab, которая оказалась в центре международного расследования.

Министерство юстиции США проявляет интерес к сделке, заключенной между шведской компанией Saab и Бразилией, касающейся поставки 36 многоцелевых истребителей Gripen E/F. Этот запрос информации стал поводом для обсуждения, особенно в свете возможных нарушений, связанных с Законом о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), действующем в США.

Saab подтвердила, что Министерство юстиции США запросило информацию о сделке, подписанной в 2014 году, когда Бразилия решила модернизировать свои Военно-воздушные силы. Контракт на сумму 5,4 миллиарда долларов стал важным элементом программы FX-2, которая началась еще в 2008 году. В процессе выбора истребителя Saab столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны Boeing и Dassault, но в итоге Gripen был признан наиболее подходящим вариантом. Причинами выбора стали экономическая эффективность и возможность передачи технологий, что позволило Бразилии участвовать в производственном процессе.

Однако сейчас на горизонте возникают вопросы о том, были ли соблюдены все правила и нормы в рамках этой сделки. Запрос Министерства юстиции не является расследованием, но он позволяет провести более глубокий анализ возможных нарушений. Закон о борьбе с коррупцией за рубежом позволяет США проводить расследования даже в отношении иностранной деятельности, если есть подозрения на коррупцию, что ставит Saab North America, как дочернюю компанию Saab, под пристальное внимание.

Если в ходе расследования обнаружатся нарушения, компания может столкнуться с серьезными последствиями, включая крупные штрафы и потерю репутации. Компании, обвиненные в нарушениях FCPA, могут оказаться отстраненными от участия в международных тендерах, что в свою очередь затруднит их возможность заключать выгодные контракты в будущем.

Шведская компания утверждает, что как бразильские, так и шведские власти тщательно изучили сделку по Gripen и не нашли никаких оснований для обвинений. Однако в 2016 году ситуация обострилась, когда бразильские прокуроры обвинили бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву в использовании своего влияния для помощи Saab в получении контракта. Эти обвинения стали частью более широкой политической борьбы в Бразилии, и защита Лулы быстро опровергла их, назвав политически мотивированными.

Несмотря на эти обвинения, бразильские ВВС продолжили получать Gripen. С 2021 года Бразилия уже получила девять истребителей F-39E, а все оставшиеся самолеты должны быть поставлены к 2027 году.

Кроме того, Saab активно сотрудничает с Бразилией в производстве Gripen на местных предприятиях, что способствует развитию местной оборонной промышленности и повышению уровня технологических знаний. Это сотрудничество позволяет Бразилии не только укрепить свои оборонные способности, но и стать более независимой в вопросах военной техники.

Запрос Министерства юстиции США также встраивается в более широкий контекст международных расследований в области обороны. Например, случай с Airbus, который в 2016 году оказался в центре внимания за обвинения во взяточничестве, стал важным уроком для многих компаний. Airbus согласилась на урегулирование, заплатив значительный штраф, что подчеркивает серьезность подхода США к вопросам коррупции. Скандал с Lockheed Martin в 1970-х годах также стал катализатором для создания FCPA.

В свете текущих событий вокруг Gripen и Saab, можно ожидать, что этот случай станет важным тестом для обеих сторон. Бразилия продолжает активно развивать свои ВВС, и успешное завершение сделки с Gripen может стать ключевым моментом в укреплении ее оборонных позиций. Однако неясность вокруг расследования может повлиять на репутацию Saab и на ее будущее участие в международных контрактах.

Ключевым моментом остается то, что ситуации подобного рода требуют прозрачности и честности. Что будет в данном случае пока не известно, как до конца не понятно только лишь вопросы выявления коррупции побудили США заняться расследованием контракта десятилетней давности. Не исключено, что таким образом в США хотят подорвать доверие к концерну Saab, как конкурента для аналогичных американских компаний.