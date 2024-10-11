Военные Украины случайно привлекли внимание российских беспилотников, снимая ролики предположительно для TikTok. Этот инцидент привел к точному удару по их командному пункту.

Как стало известно, военные ВСУ, увлеченные съемками роликов предположительно для TikTok, привлекли внимание российских бойцов, что в итоге обернулось для них серьезными последствиями.

В районе населенного пункта Горняк в Донецкой области украинские солдаты, не подозревая о грядущей угрозе, активно снимали друг друга на видео. Их увлечение видеосъемкой привлекло внимание операторов российских БПЛА. Оператор с позывным Печорин рассказал, что наблюдение за этим "развлечением" стало причиной принятия решения о нанесении удара.

"Разведка фиксировала постоянное движение личного состава, и это создало идеальные условия для удара," — отметил он. Беспилотник поднялся в воздух, и вскоре последовал точный удар по командному пункту, который использовали украинские военные. В результате блиндаж, служивший базой для командования, был полностью уничтожен.

Посмотреть видео, демонстрирующее удар дроном, можно здесь.