Компания Xpeng Motors анонсировала свою новейшую модель — P7+, которая станет первой в мире машиной с полноценным искусственным интеллектом. Этот автомобиль, который дебютирует завтра, интересен благодаря своим инновационным функциям и стильному дизайну.

P7+ оснащен системой, позволяющей автомобилю самостоятельно садиться в машину и выезжать из неё, а также парковаться без помощи водителя. Внедрение технологии «орлиного зрения» значительно увеличивает возможности восприятия окружающей среды. Это решение обещает более точное и быстрое реагирование на дорожные условия, чем традиционные камеры.

Внешний вид P7+ также вызывает большой интерес. Дизайнеры интегрировали задний спойлер в общую конструкцию, создав эффектный двухслойный задний облик. Новинка позиционируется как «внедорожник-купе», что подчеркивает ее уникальность на фоне других моделей.

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Интерьер автомобиля выполнен в минималистичном стиле, который стал визитной карточкой бренда. Передний ряд включает подвесной ЖК-дисплей и центральный экран управления. На задних сиденьях расположены дополнительные экраны, которые позволят пассажирам управлять функциями автомобиля и развлекаться во время поездки.

Генеральный директор Xpeng, Хэ Сяопэн, отметил, что P7+ станет важным шагом в развитии технологий умного вождения в Китае. Он подчеркнул, что этот автомобиль не только отвечает современным требованиям, но и задает новые стандарты в индустрии.

Система «от двери к двери» и «парковочное место к парковочному месту» делает использование P7+ максимально удобным. Учитывая размеры автомобиля — 5056×1937×1512 мм и колесную базу 3000 мм — он предлагает комфортное пространство как для водителя, так и для пассажиров.