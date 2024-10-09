Астрономы сделали сенсационное открытие, обнаружив галактику REBELS-25, существующую всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Эта вращающаяся дисковая галактика удивила ученых своим упорядоченным строением, которое не соответствует ожиданиям о хаотичной ранней Вселенной.

Недавнее открытие астрономов потрясло научное сообщество. Галактика REBELS-25, находящаяся на удалении более 13 миллиардов световых лет, представляет собой уникальный объект, который бросает вызов традиционным представлениям о формировании галактик в ранней Вселенной.

Галактика REBELS-25 привлекла внимание ученых благодаря своему неожиданному вращению и структурной организации. В то время как астрономы предполагали, что ранние галактики должны выглядеть небольшими и беспорядочными, REBELS-25 демонстрирует спиральные рукава, напоминающие более зрелые галактики, такие как наш Млечный Путь. Это открытие вызывает множество вопросов о том, как быстро галактики могут эволюционировать и принимать упорядоченные формы.

Данный объект астрономы обнаружили с помощью сети радиотелескопов ALMA, расположенной в пустыне Атакама в Чили. Ученые ожидали увидеть нечто совершенно иное: маленькие, хаотичные образования, которые в будущем могли бы стать более организованными. А вот REBELS-25 доказывает, что некоторые галактики могли развиваться иначе, и это открытие может изменить наше понимание космической эволюции.

Астрономы, такие как Жаклин Ходж из Лейденского университета, подчеркивают, что это открытие ставит под сомнение существующие модели формирования галактик. Они предполагают, что REBELS-25 могла образоваться благодаря уникальным условиям в ранней Вселенной, которые способствовали ее быстрому развитию. Это открытие также поднимает вопрос о том, как взаимодействия между галактиками могли происходить на более ранних стадиях их существования.

Сравнивая REBELS-25 с современными галактиками, исследователи начинают осознавать, что эволюция галактик может быть более сложной и разнообразной, чем считалось ранее.