В мире видеоигр произошло нечто удивительное. Почти шесть миллионов игроков Fortnite собрались вместе, чтобы сразиться с 150-футовым Доктором Думом, одним из самых известных злодеев Marvel. Это событие стало настоящим триумфом для сообщества геймеров и ярким примером того, как видеоигры могут объединять людей.

Финал сезона Fortnite, который состоялся недавно, привлек внимание не только фанатов игры, но и поклонников вселенной Marvel. Доктор Дум, величественный и устрашающий, начал разрушать окружение, бросая вызов игрокам. Каждый из них знал, что это не просто игра — это возможность показать свои навыки и объединиться с другими в борьбе против общего врага.

Согласно отчету Insider Gaming, 5,6 миллиона игроков одновременно сражались с колоссом, пытаясь истощить его глобальный запас здоровья. Битва длилась около часа, и в этот момент на карте царил настоящий хаос. Игроки использовали все доступные стратегии, чтобы одолеть злодея. Некоторые действовали в одиночку, другие образовывали команды, чтобы повысить свои шансы на победу.

Появление Доктора Дума в Fortnite связано с предстоящими проектами Marvel. Роберт Дауни-младший, известный по роли Тони Старка, недавно анонсировал свою роль в новом проекте, что добавляет дополнительный интерес к этому событию. Разработчики Epic Games проделали огромную работу, чтобы создать такие глобальные события, которые делают Fortnite одной из самых популярных игр на рынке.