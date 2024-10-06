Amazon приняла решение уволить 14 000 менеджеров, что позволит сэкономить около 3 миллиардов долларов в год. Этот шаг стал частью стратегии генерального директора Энди Ясси по оптимизации операционной эффективности.

Агентство Reuters сообщает о значительных изменениях в структуре управления Amazon. Генеральный директор компании Энди Ясси инициировал сокращение 14 000 управленческих должностей, что должно помочь в экономии значительных средств.

По данным Morgan Stanley, Amazon планирует завершить увольнения к началу следующего года, что приведет к снижению числа менеджеров с 105 770 до примерно 91 936. Это решение направлено на повышение соотношения сотрудников к менеджерам, что позволит улучшить операционные процессы. Ясси акцентировал внимание на создании культуры, характеризующейся быстрой реакцией, ответственностью и инновациями, что должно укрепить позиции Amazon как ведущего игрока на рынке.

Согласно отчету, средние затраты на одного менеджера колеблются от 200 000 до 350 000 долларов (в настоящее время от 18,97 млн руб. до 33,2 млн руб.) в год. Увольнения могут сократить расходы компании на 2,1–3,6 миллиарда долларов (в настоящее время примерно от 199,2 до 341,53 млрд руб.) ежегодно, что составит от 3% до 5% ожидаемой операционной прибыли к 2025 году. Это значительная сумма, которая может оказать влияние на финансовые показатели компании.

Ясси также внедрил «бюрократическую горячую линию для информаторов», чтобы сотрудники могли сообщать о ненужных процедурах, которые затрудняют их работу. Это шаг направлен на упрощение процессов и устранение бюрократических преград.

Кроме того, Amazon планирует вернуть сотрудников в офис на полный рабочий день с января следующего года, что также отражает стремление компании к оптимизации работы. Ясси подчеркивает необходимость создания эффективной и динамичной рабочей среды, где каждый сотрудник сможет внести свой вклад в общее дело.