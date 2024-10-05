Согласно последнему отчету Clean Technica, Норвегия вновь побила рекорды в продажах электромобилей, достигнув 97,5% доли на рынке. Чистые электромобили продолжают уверенно опережать гибриды, подтверждая свою популярность среди автовладельцев.

Сентябрь 2024 года стал знаковым для норвежского автопрома. По данным отчета Clean Technica, доля продаж транспортных средств на новых источниках энергии достигла рекордных 97,5%. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 93% за аналогичный период прошлого года. Чистые электромобили, как никогда, уверенно захватывают рынок, занимая 96,4% всех продаж.

В этом месяце норвежцы приобрели 12 966 автомобилей, что на 25% больше, чем в сентябре 2023 года. Статистика показывает, что интерес к электромобилям неуклонно растет. В прошлом году на новые источники энергии приходилось лишь 93% продаж, из которых 87% составляли чистые электромобили, а 6% — гибриды с подзарядкой от сети. В этом году ситуация изменилась кардинально.

С введением новых европейских правил безопасности в июле 2024 года традиционные автомобили на топливе начали постепенно исчезать с рынка. Электромобили стали практически единственным выбором для покупателей. Хотя подключаемые гибридные автомобили все еще доступны, их доля составляет всего 1,1%. Дизельные и бензиновые авто фактически вымерли, с рыночными долями 1,04% и 0,37% соответственно.

На конец сентября 2024 года на чистые электромобили приходилось 26,5% всех автовладельцев в Норвегии, что составляет 760 903 автомобиля. Подключаемые гибриды занимали 7,2% с 208 020 единицами. Хотя темпы роста числа владельцев электромобилей в этом году замедлились, популярность электрических автомобилей продолжает расти. Более 95% новых автомобилей на норвежском рынке — это исключительно электромобили.