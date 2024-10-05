Сентябрь 2024 года стал знаковым для норвежского автопрома. По данным отчета Clean Technica, доля продаж транспортных средств на новых источниках энергии достигла рекордных 97,5%. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 93% за аналогичный период прошлого года. Чистые электромобили, как никогда, уверенно захватывают рынок, занимая 96,4% всех продаж.
В этом месяце норвежцы приобрели 12 966 автомобилей, что на 25% больше, чем в сентябре 2023 года. Статистика показывает, что интерес к электромобилям неуклонно растет. В прошлом году на новые источники энергии приходилось лишь 93% продаж, из которых 87% составляли чистые электромобили, а 6% — гибриды с подзарядкой от сети. В этом году ситуация изменилась кардинально.
С введением новых европейских правил безопасности в июле 2024 года традиционные автомобили на топливе начали постепенно исчезать с рынка. Электромобили стали практически единственным выбором для покупателей. Хотя подключаемые гибридные автомобили все еще доступны, их доля составляет всего 1,1%. Дизельные и бензиновые авто фактически вымерли, с рыночными долями 1,04% и 0,37% соответственно.
На конец сентября 2024 года на чистые электромобили приходилось 26,5% всех автовладельцев в Норвегии, что составляет 760 903 автомобиля. Подключаемые гибриды занимали 7,2% с 208 020 единицами. Хотя темпы роста числа владельцев электромобилей в этом году замедлились, популярность электрических автомобилей продолжает расти. Более 95% новых автомобилей на норвежском рынке — это исключительно электромобили.