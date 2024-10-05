Компания NIO объявила о выходе на рынки Ближнего Востока и Северной Африки, создавая центр исследований в ОАЭ.

4 октября 2024 года китайский автопроизводитель NIO сделал важное заявление, которое привлекло внимание всей автомобильной отрасли. Компания объявила о выходе на рынки Ближнего Востока и Северной Африки, а также о создании центра исследований и разработок в Объединенных Арабских Эмиратах.

На официальной странице NIO в Weibo появилась информация о подписании соглашения с стратегическим партнером CYVN. Это сотрудничество направлено на создание центра передовых технологий в Абу-Даби, где специалисты займутся разработкой новых решений в области автономного вождения и искусственного интеллекта. Совместная работа позволит NIO адаптировать свои автомобили под специфические требования местного рынка, что, безусловно, станет важным шагом к успешному внедрению бренда в регион.

Согласно плану, NIO начнет свою деятельность в ОАЭ в четвертом квартале этого года через новое совместное предприятие NIO Middle East and North Africa. Этот шаг открывает двери для первой коммерческой операции компании на Ближнем Востоке. ОАЭ станут отправной точкой, и, как ожидается, это поможет NIO установить крепкие связи с местными потребителями.

Важным аспектом является и недавняя статистика поставок NIO. В сентябре 2024 года компания продала 21 181 автомобиль, что на 35,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца до сентября количество поставок достигло 61 855 единиц, увеличившись на 11,6%. Всего с начала деятельности NIO в сумме поставили 598 875 автомобилей. Эти цифры подчеркивают растущий интерес к бренду и его продукциям.

Кроме того, 29 сентября NIO сообщила о новом раунде увеличения капитала на 3,3 миллиарда юаней (44,26 млрд руб.) от стратегических инвесторов. Ли Бинь, основатель и генеральный директор компании, отметил, что бренд Weilai стабильно поставляет более 20 000 автомобилей ежемесячно на протяжении четырех месяцев. Это свидетельствует о сильных позициях NIO на рынке и уверенности в дальнейшем росте.