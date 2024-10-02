Израильская армия представила видео с дальнего вылета в Йемен, где Boeing 707 сыграл ключевую роль.

Военные действия Израиля в Йемене привлекли внимание военных экспертов в связи с использованием старых самолетов-заправщиков Boeing 707.

Армия обороны Израиля опубликовала видео, показывающее операции по дальнему удару против хуситов в Йемене. На кадрах можно увидеть, как истребители F-35I Adir и F-15C/D выполняют свои задачи, а также как танкер 707 осуществляет дозаправку в воздухе. Посмотреть видео можно в соцсети Х.

Особое внимание привлекает система дистанционного видения, установленная на Boeing 707. Оператор этой системы наблюдает за процессом дозаправки, обеспечивая связь между танкером и принимающим самолетом. Это позволяет поддерживать высокую координацию в воздухе.

Интересно, что израильская система дистанционного видения работает без задержек, в отличие от аналогичной американской версии, которая сталкивается с проблемами. Подобная эффективность вызывает вопросы у американских военных о том, как Израиль смог разработать такую систему, в то время как американская версия, используемая в KC-46, все еще грязнет в задержках.

Операторы стрел сидят за своими рабочими местами в специальных очках в главной кабине самолета KC-46A

Кроме дозаправки, 707 также выполняет функции командно-контрольного пункта. Он оснащен спутниковой связью, что позволяет поддерживать безопасную связь с тактическими самолетами и командными центрами на значительных расстояниях. Это критически важно для успешного выполнения дальних операций, где координация и обмен информацией играют решающую роль.

Технические детали системы дистанционного видения остаются под завесой тайны. Известно, что она включает 3D-очки и систему управления. Визуально, система выглядит устаревшей, но ее функциональность говорит о высоком уровне инженерного решения.