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Что ожидать от нового генсека НАТО Марк Рютте – "заклинателя Трампа" и "тефлонового Марка"

Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов, стал новым генеральным секретарем НАТО, обещая усилить поддержку Украины и укрепить альянс. Его опыт и политические способности делают его ключевой фигурой в период глобальных кризисов и вероятного возвращения Дональда Трампа к власти.
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Новым генеральным секретарем НАТО стал Марк Рютте, известный в Европе политик и бывший премьер-министр Нидерландов, чье назначение уже вызвало широкий резонанс. Рютте сразу же заявил, что одним из его приоритетов станет усиление поддержки Украины в ее противостоянии с Россией, а также укрепление коллективной обороны альянса. Эти заявления дали ясно понять: на посту генсека он будет активно отстаивать интересы Запада, несмотря на все более тревожные глобальные вызовы, включая возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

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Марк Рютте и его политический опыт  

Марк Рютте — это не новичок в большой политике. Он руководил четырьмя правительствами Нидерландов и получил прозвище "Тефлоновый Марк" благодаря умению избегать крупных скандалов. Европейские СМИ утверждают, что именно это качество помогло ему удерживать доверие избирателей на протяжении более чем десяти лет. За время его премьерства Рютте укрепил свою репутацию жесткого, но прагматичного лидера, особенно благодаря позиции по миграционным вопросам. Например, его правительство ограничило права на воссоединение семей для некоторых категорий беженцев, что вызвало много споров, но при этом обеспечило ему поддержку правого электората.

"Заклинатель Трампа" и его роль в НАТО

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Интересный момент в политической карьере Рютте — его способность ладить с Дональдом Трампом, несмотря на то, что многие лидеры не могли найти с ним общего языка. В прессе Рютте прозвали "заклинателем Трампа", потому что ему удалось сгладить напряженные моменты на саммите НАТО в 2018 году. Тогда Трамп жестко критиковал страны альянса за недостаточное финансирование обороны, но Рютте сумел договориться с американским президентом. Это взаимодействие укрепило его статус как человека, способного вести диалог даже с самыми непредсказуемыми политическими фигурами.

Сейчас, когда Трамп вновь имеет все шансы вернуться к власти, навыки Рютте в дипломатии могут сыграть важную роль. Трамп уже заявил, что в случае своего переизбрания намерен сократить финансовую помощь Украине, что станет серьезным вызовом для нового генсека НАТО.

Поддержка Украины

Рютте занял пост генсека в критический момент для НАТО, когда поддержка Украины остается одним из главных вопросов. Еще до назначения он активно выступал за предоставление помощи Киеву и ввел санкции против России после возвращения Крыма в 2014 году. Нидерланды стали одним из крупнейших европейских спонсоров Украины, выделив более миллиарда евро на военные нужды и резервировав дополнительные средства для будущей помощи.

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Нидерланды не только помогают экономически, но и активно участвуют в поставке оружия Украине. Например, они предоставили радары и пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые играют ключевую роль в защите украинских городов от российских ракетных ударов. Кроме того, Нидерланды вместе с Данией взяли на себя инициативу по обучению украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

Тем не менее, несмотря на такую поддержку, Рютте ясно дал понять, что Нидерланды не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину, как это собирается сделать Франция. Это свидетельствует о том, что, хотя Рютте и придерживается жесткой линии в отношении России, он стремится избегать непосредственного военного участия своей страны в конфликте.

Возвращение Трампа: новые вызовы для НАТО  

Марк Рютте станет лицом НАТО в период, когда мир сталкивается с множеством неопределенностей. Один из главных вызовов — это возможное возвращение Дональда Трампа к власти в США. Во время своей предыдущей администрации Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы и ставил под сомнение эффективность альянса. Теперь, когда Трамп вновь баллотируется в президенты, его позиция по Украине вызывает беспокойство среди европейских партнеров. Он уже обещал сократить "бесконечные" выплаты Киеву, что может значительно ослабить западную поддержку Украины и поставить под угрозу единство НАТО.

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Более того, республиканцы в США разработали план по урегулированию конфликта, который предусматривает, что Вашингтон прекратит поддержку Украины, если она не сядет за стол переговоров с Россией. Это может привести к радикальному изменению стратегии НАТО, особенно если союзники не смогут договориться о единой линии поведения.

Правый сдвиг в Европе и его последствия

В Германии и Франции все большее влияние получают политические партии, выступающие за ограничение миграции и сокращение участия в международных конфликтах. Даже в Нидерландах, где Рютте долгие годы удерживал позиции, на последних выборах победили крайне правые силы во главе с Гертом Вилдерсом.

Этот сдвиг вправо может затруднить работу Рютте в НАТО, особенно в вопросах, касающихся военной помощи Украине и взаимодействия с Евросоюзом. Многие правые партии, хотя и не выступают прямо против НАТО, скептически относятся к его вмешательству в дела стран за пределами альянса. Это ставит перед Рютте задачу: как сохранить единство альянса, когда многие его члены начинают задумываться о своих национальных интересах в ущерб коллективным обязательствам?

Восточная Европа и НАТО: новые обязательства  

Восточноевропейские страны, такие как Польша, Румыния и Словакия, надеются, что новый генсек НАТО уделит больше внимания их безопасности, особенно, как сейчас думают нынешние правительства этих стран, на фоне роста угрозы со стороны России. Эти государства требуют от Рютте увеличения присутствия НАТО в регионе и усиления их роли внутри альянса. Одним из первых шагов Рютте станет назначение заместителей и помощников. И страны Восточной Европы уже заявили о желании видеть своих представителей на ключевых должностях.

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